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Sotheby's виставив на торги культову роботу Бенксі, яку вперше продасть за криптовалюту
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У Нью-Йорку пустять з молотка культову картину британського вуличного художника Бенксі Love is in the Air ("Любов витає у повітрі"). Sotheby's став першим аукціонним будинком, готовим прийняти криптовалюту як плату за фізичний твір мистецтва.
Як повідомляє CNN, за картину Бенксі Love is in the Air можна буде оплатити біткойнами або криптовалютою Ethereum. Аукціон відбудеться 12 травня у Нью-Йорку. Ставки, як і раніше доведеться робити в доларовому еквіваленті. За словами організаторів, пропонуючи колекціонерам можливість купити Love is in the Air за криптовалюту, Sotheby's віддає належне спадщині художника.
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Будучи одним з найвідоміших і провокаційних художників XXI століття, чиї вуличні та студійні роботи незмінно розширяють межі і викликають суперечки по всьому світу через унікальний погляд на політичні та соціальні проблеми, Бенксі підриває підвалини світу мистецтва, – відзначили представники Sotheby's.
Картина являє собою полотно розміром 90 на 90 см, підписана самим автором. На ній зображений протестуючий, що кидає букет квітів. На сайті Sotheby's зазначено, що полотно нагадує про несправедливість і нерівність, а також "посилає сигнал надії".
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