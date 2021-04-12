Forbes продав віртуальну версію своєї обкладинки за 333 тисячі доларів

Журнал Forbes продав обкладинку свого нового випуску за $ 333 тисячі. Про це видання повідомило у своєму акаунті у твіттері.

Покупець, йдеться у дописі, отримав віртуальну версію обкладинки як NFT-токен.

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На ній зображені брати-близнюки Говард і Тайлер Вінклвосси – американські бізнесмени, веслярі та криптопідприємці. Вони заснували соціальну мережу ConnectU. Брати судилися з Марком Цукербергом і заявляли, що їхня ідея була вкрадена для створення соціальної мережі Facebook.

"Merchants of the Metaverse", Forbes first cover-turned-NFT, sold on @niftygateway for $333,333. The proceeds will support @IWMF and @pressfreedom in their missions to ensure free, strong and diverse journalism. pic.twitter.com/qZDwoQYiA7 — Forbes Crypto (@ForbesCrypto) April 8, 2021

Рендалл Лейн, директор по контенту Forbes, каже: "Спостерігаючи за швидким зростанням популярності криптовалюти і її поширенням в усьому світі, ми вловлюємо унікальний момент часу і самі граємо певну роль. Перетворюючи нашу обкладинку на NFT, ми демонструємо, що журналістика так само незмінна, як унікальні художні роботи".

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