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Китайський інвестор купив картину Пабло Пікассо за 20 мільйонів доларів

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Картину продали на аукціоні Christie's - фото 1
Картину продали на аукціоні Christie's

Джастін Сан, китайський інвестор і засновник блокчейн-платформи TRON, придбав картину Пабло Пікассо "Оголена, що лежить в кольє" на аукціоні Christie's за $ 20 мільйонів. Він також купив роботу Енді Ворхола "Три автопортрети" за $ 2 мільйони.

Як повідомляє видання Artnet, інвестор викупив роботи для свого фонду JUST NFT, який займається оцифруванням великих витворів мистецтва у форматі NFT, невзаємозамінних токенів.

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"Цей аукціон став важливим етапом для фонду JUST NFT і його залучення до глобального ринку образотворчого мистецтва. Я вірю, що в майбутньому каталог платформи поповниться ще більшою кількістю творів світового рівня від видатних художників", – написав Джастін Сан у себе у твітері.

Підприємець уточнив, що обсяг продажів NFT за останній місяць перевищив $ 220 мільйонів. Сан сподівається, що платформа JUST NFT зможе об'єднати роботи художників з технологією блокчейн і підтримати молодих авторів, які працюють з цифровим мистецтвом. Фонд прийматиме тільки твори, вартість яких перевищує $ 1 мільйон.

Нагадаємо, раніше нейромережа перетворила емодзі на людські обличчя. Смайли можна придбати на аукціоні NFT.

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