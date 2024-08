Собаки знаменитостей: журнал Vogue запустив модний проект для собак Dogue

Журнал Vogue представив дуже незвичайний проєкт The Dogue Days of Summer, присвячений собакам. Кожна з тварин є доповненням свого зіркового власника.

Замість обкладинок Vogue читачів порадували обкладинками Dogue, які прикрасили собаки знаменитостей зі світу моди і шоубізнесу. Відповідні фото та бекстейджі з'явилися на сторінці видання в Instagram.

Напередодні Тижня моди Vogue відзняв 12 обкладинок із собаками. У зніманні брали участь 16 тварин – чихуахуа Пілаф акторки Демі Мур, пітбуль Шарк співачки Біллі Айліш, пітбуль Танк зірки "Ейфорії" Сідні Свїні, три джек-рассел-тер'єри співачки Мераї Кері, такса-муза Гектор модельєра Тома Брауна, золотисті джудлі Редлі, Харпер і Фінч головної редакторки Vogue Анни Вінтур та інші.

Ми почали з того, що сподівалися сфотографувати пів дюжини знаменитих собак, але всі сказали "так", і ось ми з дюжиною – 16, якщо рахувати три дудлі Анни Вінтур та тріо джек-рассел-тер'єрів Мераї Кері, – йдеться у дописі.

Більше про тварин та їх власниць:

Серед героїв випуску – пітбуль на прізвисько Танк, який належить Сідні Свіні. Любов до собак акторці передалася від прабабусі, у якої було вісім чотирилапих друзів. Коли в неї не залишилося місця для нових тварин у домі, вона вирушила волонтером у притулок для тварин, взявши з собою 17-річну Сідні.

Там майбутня акторка побачила цуценя, яке підкорило її серце. На той момент йому було не більше чотирьох тижнів. Зараз вона не уявляє свого життя без нього. Кожен ранок Свіні починається з того, що, прокинувшись, вона обіймає Танка і йде на кухню готувати сніданок.

Пітубль Шарк, власницею якого є співачка Біллі Айліш, – теж герой однієї з обкладинок. Тварина є не просто улюбленцем артистки та її брата Фіннеаса, а й їхнім партнером. Якщо уважно послухати пісню "The Greatest" з останнього альбому Айліш "Hit Me Hard and Soft", можна почути дихання і дзвін нашийника пса.

Пілаф, мікрочихуахуа Демі Мур, позувала фотографу Раяну Лоурі в гламурних коштовностях у коричневій сумці Hermès Birkin. Крихітна собака живе життям, якому позаздрить багато людей, – літає зі своєю господинею чартерними рейсами, подорожує по всьому світу та відвідує найпрестижніші заходи.

Бріскет Пауелл – ще один герой зйомки. Собака актора Глена Пауелла, якого він узяв із притулку Labelle, відпрацював зйомки не гірше за професійних моделей. Принади песику надавала чорна краватка-метелик.

Пудель Лав Принцес Вілсон — собака співачки Сіари. Вона не схожа на інших собак, тому що супроводжує свою господиню у всіх її турах.

