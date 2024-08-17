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Врятовані українські білухи адаптуються в океанаріумі в іспанській Валенсії
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Близько двох місяців тому експерти з усього світу кинули свої зусилля на те, щоб врятувати з харківського дельфінарію "Немо" двох білух – 14-річну Міранду і 15-річного Пломбіра. Місто тоді щільно обстрілювали російські війська.
Природним середовищем білух є Арктика, для виживання їх необхідна холодна вода. Через руйнування електромережі в Харкові, тамтешній дельфінарій, де жили Міранда з Пломбіром, по кілька днів був без світла і покладався на електроенергію від генератора.
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З охолодженням води виникали труднощі, тому тварини були змушені плавати в теплій воді. Вранці, 19 червня, пару білух витягнули з харківського "Немо" і відправили в найбільший океанаріум Європи – Океанографічний парк Валенсії у Іспанії.
Минулого місяця команда ветеринарів і піклувальників іспанського океанаріуму повідомила про успішну адаптацію білух, яку вони проходять у своєму новому домі. Фахівці зосередилися на тому, щоб після важкої дороги забезпечити Міранді з Пломбіром спокійне і комфортне середовище та полегшити акліматизацію.
Після прибуття білух до Іспанії Міранда кілька днів не їла. Однак, як повідомили в Океанографічному парку Валенсії, обидві тварини почуваються добре і вже почали взаємодіяти з двома іншими місцевими білухами – Юлькою та Кайлу.
Увесь цей час ветеринари валенсійського океанаріуму проводили Міранді з Пломбіром постійні аналізи, останні результати вказують на те, що білухи в хорошому стані. Після прибуття в Океанографічний парк Валенсії в обох було зневоднення. Натомість інфекційних захворювань у тварин не виявили.
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