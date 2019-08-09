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Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+)

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Фотосесія НЮ у Карпатах - фото 1
Фотосесія НЮ у Карпатах

Відомий фотограф з Європи Ян Маклайн влаштував гарячу фотосесію в Карпатах з голими жінками. Красуні позували настільки розкуто та відверто, що серцебиття неабияк пришвидшується. Ти оціниш!

На дуже відвертих знімках в стилі "ню" моделі позували абсолютно голими, прикриваючи інтимні частини тіла руками або ж якимись предметами. Пікантності додає і те, що під час процесу дівчата перебували в абсолютно розкутих та сміливих позах. Все це відбувалося на тлі природи і прекрасних Карпат.

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Пікантні кадри опублікували прикарпатець Юрій Соломченко і сам майстер на своїх сторінках у Facebook.

"Як ви знаєте, зараз проходить фототур по Карпатах. Маленький відеобекстейдж з першої зйомки. Запрошую в наступний тур 23-30 серпня", – написав Маклайн в одному з дописів.

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346492

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346493

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346494

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346495

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346496

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346497

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346498

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346499

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346500

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346501

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346502

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346503

Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+) - фото 346504

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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