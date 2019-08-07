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Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!

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Кумедні молодята - фото 1
Кумедні молодята / instagram/ianjweldon

Зазвичай, коли йдеться про весільні фотографії, ми уявляємо нареченого і наречену, що цілуються, їхніх батьків, які стоять поруч, сяючи від щастя, та чарівних гостей. Але фотограф Ян Велдон руйнує всі стереотипи. Він робить нетипові кадри, і це – його фішка.

У роботах Яна Велдона не знайти приклеєних усмішок або крокодилячих сліз, адже фотограф показує зворотний бік весілля. А це дуже смішно й щиро!

ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?

Поки інші фотографи намагаються зняти весілля максимально красиво і бездоганно, Ян показує те, що відбувається поза ідеальними кадрами та позами. І він абсолютно не соромиться фотографувати всіх членів сім'ї в будь-яких місцях або ситуаціях.

Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346116
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346114
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346115

Як би мені не хотілося годинами стояти і фотографувати чергу з комбінацій членів сім'ї і гостей, у мене є справи важливіші. І, чесно кажучи, у них теж", – каже Велдон.

Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346118
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346117
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346119

Ян живе в Ньюкаслі, а фотографією займається 15 років. Сім років тому він почав знімати весілля з метою заробітку. Згодом британець випустив книгу під назвою "Я – не весільний фотограф", а його знімки навіть потрапили в Бристольську галерею.

Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346129
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346130
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346131

Зараз фотограф став дуже затребуваним, причому не тільки в Англії, але і в інших куточках світу, включаючи Голлівуд. Метод зйомки Яна можна назвати документальним, адже він відображає всі події на весіллі, не прикриваючи за ширмою ні екстрене прасування сукні, ні людей напідпитку.

Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346134
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346133
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346132

Сам же Велдон називає свої зйомки фотографічною демократією, коли всі без винятку кадри важливі, і жоден з них не має переваги над будь-яким іншим. Британець вважає, що чим знімок смішніший, тим він кращий. І що не потрібно прикидатися, що ми всі належимо до вищого суспільства – фото має бути природним. Тільки уявіть, яким веселим буде перегляд весільного альбому на чергову річницю.

Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346137
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346136
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346143

Звичайно, багато хто не любить, коли його знімають раптово, але є люди, які не бояться виглядати смішно або безглуздо. "Сюжети моїх фото показують реальні веселі моменти, які відбуваються в ці особливі дні. Мої весільні кадри сповнені людей, сміху, щастя, смутку, танців, випивки і любові", – резюмує Ян Велдон.

Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346145
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346142
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346139
Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз! - фото 346138

Вам знадобиться: Вітальні листівки і відкритки з весіллям для молодят

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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