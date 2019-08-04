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Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)

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Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Кіра Транструм – гаряча модель-початківець, яка уже встигла стати зіркою Playboy.

Кіра Транструм народилася і виросла в Айдахо. Попри красу і можливість стати моделлю в ранньому віці, гаряча блондинка закінчила вищу школу і поступила в Аризонський державний університет. Це той самий випадок, коли за красивим обличчям і прекрасною фігурою ховається розумний і начитаний співрозмовник.

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У модельну справу красуня прийшла зовсім недавно, але про неї вже писав американський Playboy, де Кіра стала головною героїнею одного з випусків.

Зараз дівчина живе в Лос-Анджелесі і, судячи з її сторінки в Instagram, подорожує і знімається по всьому світу. Крім тревел-знімків, ми знайшли чимало гарячих та сексуальних кадрів, якими залюбки ділимося з тобою. Насолоджуйся!

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345543

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345544

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345545

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345546

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345547

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345548

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345549

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345550

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345551

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345552

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345553

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345554

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345555

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345556

Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+) - фото 345557

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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