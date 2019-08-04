Дівчина тижня: пристрасна блондинка та сексуальна зірка Playboy Кіра Транструм (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Кіра Транструм – гаряча модель-початківець, яка уже встигла стати зіркою Playboy.

Кіра Транструм народилася і виросла в Айдахо. Попри красу і можливість стати моделлю в ранньому віці, гаряча блондинка закінчила вищу школу і поступила в Аризонський державний університет. Це той самий випадок, коли за красивим обличчям і прекрасною фігурою ховається розумний і начитаний співрозмовник.

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У модельну справу красуня прийшла зовсім недавно, але про неї вже писав американський Playboy, де Кіра стала головною героїнею одного з випусків.

Зараз дівчина живе в Лос-Анджелесі і, судячи з її сторінки в Instagram, подорожує і знімається по всьому світу. Крім тревел-знімків, ми знайшли чимало гарячих та сексуальних кадрів, якими залюбки ділимося з тобою. Насолоджуйся!

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