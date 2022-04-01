На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Склади заблоковані, магазини знищені: Rozetka вимушена звільнити більшість співробітників
-
- 244
Від початку війни в інтернет-магазину Rozetka катастрофічно скоротився виторг. Якщо до війни він складав 4 мільярди гривень, то зараз мовиться про 23 мільйони. Тож це стало причиною того, що в компанії вимушені масово скорочувати співробітників.
Про це розповів засновник Rozetka Владислав Чечоткін. Він розіслав співробітникам компанії листи, в яких був вимушений повідомити про те, що зі значною частиною команди доведеться попрощатися, передає AIN.
Варте уваги: Як подати заявку про пошкоджене майно під час війни: інструкція в Дії
Так, щомісячний оборот компанії скоротився з 4 мільярдів гривень до 23 мільйонів. Також він додав, що склади заблоковані, а деякі магазини знищені. Доставка у мережі працює з перебоями. Все це вкрай негативно вплинуло на діяльність компанії.
Зауважимо, що спочатку в Rozetka розпустили IT-відділ. Це було пов'язане з тим, що не було можливості виплачувати заробітні плати.
Чечоткін зазначив, що від початку повномасштабної війни Rozetka повністю втратила 25 магазинів. Їх або знищили окупанти, або розграбували. Також відомо, що склади навколо Києва заблоковані. Та й узагалі купівельна спроможність українців скоротилася. Крім того, покупці починають повертати придбані товари.
Все, що ми разом з Ірою (Ірина Чечоткіна, співвласниця Rozetka – Радіо MAXIMUM) і разом з вами будували майже 18 років, все, чому ми присвятили все життя, було знищено у нас на очах, – повідомляється у листі до співробітників.
Владислав Чечоткін додав, що спробує перезапустити бізнес. Зробить він це у Львові. Але вже використає склад, який у 50 разів менший за той, що у Rozetka був до того.
"В останні 5 днів ми побачили позитивну динаміку. Ми побудували бомбосховище на складах під Києвом і люди змогли працювати, відчуваючи захищеність. Ми змогли налагодити логістику товарів, які потрібні українцям у першу чергу: харчових продуктів, ліхтариків, павербенків. Щоденна відвідуваність rozetka.com.ua виросла до мільйона людей. Так, це крихти у порівнянні з січнем 2022, та все ж – це надія на краще", – написав він.
Раніше ми розповідали, скільки малих і середніх бізнесів поставили на паузу або повністю зупинили свою діяльність від початку війни. На жаль, цифра ця дуже і дуже невтішна. Але ми не втрачаємо надії. Віримо в ЗСУ та пам'ятаємо про те, що ми все відбудуємо. І що дуже скоро Україна стане ще сильнішою та ще кращою!
Читайте також: "Підвішена" кава для ЗСУ: monobank та київські заклади запустили крутий проєкт
- 01 квітня
-
21:48Під час музичної премії Ґреммі виступить українська поетеса
-
21:22Склади заблоковані, магазини знищені: Rozetka вимушена звільнити більшість співробітників
-
20:51На день ближче: в мережі публікують ілюстрації, які надихають до перемоги
-
20:18Перший у світі NFT-музей зібрав понад 600 тисяч доларів на потреби українців
-
19:52Репер Потап дав 5 порад росіянам: як уникнути служби та залишитися живими
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:19Мороз по шкірі: Михайло Хома виконав потужну пісню "Марічка"
-
18:51У мережі зруйнували фейк буцімто в Україні створюють Bayraktar, які розпилюватимуть віруси
-
18:19Фото дня: як виглядає кабінет глави Харківської ОВА після російського удару
-
17:47У Києві створили IT-батальйон: чим він займається
-
17:19Я в чужині дивлюся на небо: дивіться щемливе відео від "Піккардійської Терції"
-
16:49Від Чорнобаївки до Конотопської відьми: українська художниця намалювала круті ілюстрації
-
16:17Страх, голод, холод, поневіряння: Річард Гір закликав увесь світ підтримати Україну
-
15:48Російські пропагандисти намагаються боротися з Вікіпедією: що їм не подобається
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:19На порталі Дія відновили дві послуги для ФОП
-
14:48Скільки компаній в Україні сповільнили або зупинили свою роботу через війну: цифра дня
-
14:20ОККО запустила чат-бот у Telegram, який показує відкриті АЗК та наявність пального
-
13:45Що потрібно мати в аптечці під час перебування в укритті: перелік від МОЗ
-
13:17Для майбутньої хроніки: документалісти зняли з дрона Гостомель та спалену "Мрію" в ангарі
-
12:48Рух трасою Київ – Житомир можуть відновити найближчим часом
-
12:20"Я уже достатньо зробив": Джим Керрі заявив про завершення кар'єри актора
-
11:47Як розпізнати сигнали про хімічну тривогу
-
11:19Австралія надасть Україні свої бронетранспортери Bushmaster: як виглядає техніка
-
10:50Дивіться, як розбігаються окупанти після удару української артилерії: відео атаки ЗСУ
- 01 квітня
-
20:51На день ближче: в мережі публікують ілюстрації, які надихають до перемоги
-
18:19Фото дня: як виглядає кабінет глави Харківської ОВА після російського удару
-
15:19На порталі Дія відновили дві послуги для ФОП
-
13:17Для майбутньої хроніки: документалісти зняли з дрона Гостомель та спалену "Мрію" в ангарі
-
11:47Як розпізнати сигнали про хімічну тривогу
-
07:18Не словом, а ділом: як кожен з нас може допомогти українській армії
- 31 березня
-
18:12У Києві відновлять прокат велосипедів і електросамокатів: але є один нюанс
-
13:13Як отримати 6500 гривень у Дії тим, хто втратив роботу через війну: інструкція
-
12:17Коронавірус в Україні не зник: скільки людей хворіють на COVID-19 щодня
-
07:49Як відновити сили, якщо немає часу на сон
- 30 березня
-
21:18На обкладинці польського VOGUE з'явилася ілюстрація української художниці
-
16:14Слухай, скануй QR-код, підтримуй армію: українські музиканти об'єдналися заради перемоги
- 29 березня
-
21:49Фільм "Наші котики" Уляни Супрун виклали у мережу: дивіться потужну комедію онлайн
-
18:30Сирени у цифрах: ця платформа показує частоту сигналів повітряної тривоги в Україні
-
14:30Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
11:50BrainStorm – Моя пісня: латвійський гурт випустив трек українською
-
09:24Коронавірус в Україні: у МОЗ скасували деякі обмеження на час війни
- 28 березня
-
21:49У яких містах України зараз не працює мобільний зв’язок та інтернет
-
18:10Хакери оприлюднили наказ міноборони РФ про підготовку фейкових відео
-
09:25Оскар 2022: стали відомі переможці найпрестижнішої кінопремії – повний перелік лауреатів
- 27 березня
-
20:20Що змінилося для водіїв на час воєнного стану: 4 важливих пункти
-
17:49"Тіні незабутих предків" з'явилися у вільному доступі: дивіться онлайн український фільм
-
14:51Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій: пояснення від розвідки
-
10:53Як знайти житло в Україні та за кордоном: добірка онлайн-сервісів
-
08:50Маніпуляція та відсутність джерел: як розпізнати фейк у мережі