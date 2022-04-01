Склади заблоковані, магазини знищені: Rozetka вимушена звільнити більшість співробітників

Від початку війни в інтернет-магазину Rozetka катастрофічно скоротився виторг. Якщо до війни він складав 4 мільярди гривень, то зараз мовиться про 23 мільйони. Тож це стало причиною того, що в компанії вимушені масово скорочувати співробітників.

Про це розповів засновник Rozetka Владислав Чечоткін. Він розіслав співробітникам компанії листи, в яких був вимушений повідомити про те, що зі значною частиною команди доведеться попрощатися, передає AIN.

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Так, щомісячний оборот компанії скоротився з 4 мільярдів гривень до 23 мільйонів. Також він додав, що склади заблоковані, а деякі магазини знищені. Доставка у мережі працює з перебоями. Все це вкрай негативно вплинуло на діяльність компанії.

Зауважимо, що спочатку в Rozetka розпустили IT-відділ. Це було пов'язане з тим, що не було можливості виплачувати заробітні плати.

Чечоткін зазначив, що від початку повномасштабної війни Rozetka повністю втратила 25 магазинів. Їх або знищили окупанти, або розграбували. Також відомо, що склади навколо Києва заблоковані. Та й узагалі купівельна спроможність українців скоротилася. Крім того, покупці починають повертати придбані товари.

Все, що ми разом з Ірою (Ірина Чечоткіна, співвласниця Rozetka – Радіо MAXIMUM) і разом з вами будували майже 18 років, все, чому ми присвятили все життя, було знищено у нас на очах, – повідомляється у листі до співробітників.

Владислав Чечоткін додав, що спробує перезапустити бізнес. Зробить він це у Львові. Але вже використає склад, який у 50 разів менший за той, що у Rozetka був до того.

"В останні 5 днів ми побачили позитивну динаміку. Ми побудували бомбосховище на складах під Києвом і люди змогли працювати, відчуваючи захищеність. Ми змогли налагодити логістику товарів, які потрібні українцям у першу чергу: харчових продуктів, ліхтариків, павербенків. Щоденна відвідуваність rozetka.com.ua виросла до мільйона людей. Так, це крихти у порівнянні з січнем 2022, та все ж – це надія на краще", – написав він.

Раніше ми розповідали, скільки малих і середніх бізнесів поставили на паузу або повністю зупинили свою діяльність від початку війни. На жаль, цифра ця дуже і дуже невтішна. Але ми не втрачаємо надії. Віримо в ЗСУ та пам'ятаємо про те, що ми все відбудуємо. І що дуже скоро Україна стане ще сильнішою та ще кращою!

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