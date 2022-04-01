Скільки компаній в Україні сповільнили або зупинили свою роботу через війну: цифра дня

Малий і середній бізнес дуже постраждав від війни

На жаль, війна Росії проти України неабияк вплинула на економіку нашої країни. Дослідження пролило світло на те, скільки компаній сповільнили або узагалі припинили свою діяльність внаслідок бойових дій.

Дослідницька компанія Gradus Research поділилася свіжими даними. Вони проливають світло на те, як себе зараз почуває український бізнес.

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Наскільки сильно війна вплинула на бізнес в Україні

Цифра дня: 86% бізнесів вимушено сповільнили або узагалі припинили свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення.

Чому бізнеси скоротили свою роботу:

50% відповідей пов'язана з недостатньою кількістю замовлень;

29% скаржаться на проблеми з логістикою;

21% – на брак сировини;

17% – дефіцит робочої сили;

14% бізнесів внаслідок війни залишилися з пошкодженими або зруйнованими потужностями.

Яку допомогу від уряду очікують підприємці:

37% віддали свій голос за податкові канікули;

17% хотіли б отримати допомогу з логістикою.

Крім того, підприємці зацікавлені у зменшенні відсотків за кредитами, просуванні продукції, збереженні ключових співробітників від виїзду за кордон або служби в армії.

У дослідженні брали участь 355 власників і керівників малого та середнього бізнесу. Вони заповнювали анкету в мобільному додатку. Саме дослідження відбулося 22 березня на замовлення Київської школи економіки.

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