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"Підвішена" кава для ЗСУ: monobank та київські заклади запустили крутий проєкт
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У ці непрості часи надзвичайно важливо підтримувати ЗСУ. І мовиться не лише про зброю та екіпірування. Іноді навіть чашка гарячого чаю або кави у парі з чимось смачненьким може бути помічною.
Так monobank спільно з київськими закладами "Завертайло" та "Honey" запустили проєкт "підвішена" кава для ЗСУ. Розповідаємо, як він працює!
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Ви "підвішуєте" каву, а бійці – окупантів
Так, ви можете онлайн оплатити каву та їжу для українських військових. Вони пригостяться смаколиками, а потім підвішуватимуть російських найманців для вас.
Як підвісити каву або випічку для бійців ЗСУ?
- Перейдіть за посиланням на сайт закладу "Завертайло" або "Honey".
- Оберіть, чим хочете пригостити ЗСУ, ТрО, поліцію, рятувальників або медиків.
- Оплачуйте замовлення та радійте, що почастували тим, хто допомагає зараз Україні.
Олег Гороховський, співзасновник monobank, зазначив, що за перший тиждень вдалося пригостити тисячі захисників смачненьким. Самі ж заклади забезпечили потік замовлень та змогли запустити виробничі потужності, а також оплачувати заробітну плату співробітникам. Пам'ятаєте, що економіка повинна працювати!
Ми запрошуємо всі ресторани та кав'ярні приєднатися до нашої ініціативи й отримати такі міні-сайти від expirenza by mono, – додав він.
Для цього необхідно залишити заявку за цим посиланням або на сайті monobank.ua/expirenza.
Важливо! До кінця квітня на еквайринг monobank діє акційний тариф – 0% від суми операції.
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