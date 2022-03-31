"Підвішена" кава для ЗСУ: monobank та київські заклади запустили крутий проєкт

Ви оплачуєте каву, а потім нею частуються бійці ЗСУ

У ці непрості часи надзвичайно важливо підтримувати ЗСУ. І мовиться не лише про зброю та екіпірування. Іноді навіть чашка гарячого чаю або кави у парі з чимось смачненьким може бути помічною.

Так monobank спільно з київськими закладами "Завертайло" та "Honey" запустили проєкт "підвішена" кава для ЗСУ. Розповідаємо, як він працює!

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Ви "підвішуєте" каву, а бійці – окупантів

Так, ви можете онлайн оплатити каву та їжу для українських військових. Вони пригостяться смаколиками, а потім підвішуватимуть російських найманців для вас.

Як підвісити каву або випічку для бійців ЗСУ?

Перейдіть за посиланням на сайт закладу "Завертайло" або "Honey". Оберіть, чим хочете пригостити ЗСУ, ТрО, поліцію, рятувальників або медиків. Оплачуйте замовлення та радійте, що почастували тим, хто допомагає зараз Україні.

Олег Гороховський, співзасновник monobank, зазначив, що за перший тиждень вдалося пригостити тисячі захисників смачненьким. Самі ж заклади забезпечили потік замовлень та змогли запустити виробничі потужності, а також оплачувати заробітну плату співробітникам. Пам'ятаєте, що економіка повинна працювати!

Ми запрошуємо всі ресторани та кав'ярні приєднатися до нашої ініціативи й отримати такі міні-сайти від expirenza by mono, – додав він.

Для цього необхідно залишити заявку за цим посиланням або на сайті monobank.ua/expirenza.

Важливо! До кінця квітня на еквайринг monobank діє акційний тариф – 0% від суми операції.

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