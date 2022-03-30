Як подати заявку про пошкоджене майно під час війни: інструкція в Дії

Тисячі українців з різних міст країни залишились без помешкань через напад російських окупантів. Тому держава підготувала спеціальну ініціативу, щоб відновити все втрачене майно. Долучитись до неї можна доволі легко через додаток Дія.

Повномасштабне вторгнення Росії змусило українців забути про все, що раніше було важливим, адже окупанти нищать домівки та життя людей. Через це держава зробить все, щоб відбудувати кожен будинок та кожну вулицю. Зараз процес почався, тож у додатку Дія вже збирають інформацію про завдані окупантами збитки.

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Поки українці вже можуть подати заявку про пошкоджену нерухомість, а саме про приватні будинки (садові, дачні та садибні), квартири, а також інші житлові приміщення (з правами власності не в складі будинку).

Як подати заявку в Дії про пошкоджену нерухомість:

Оновіть застосунок до останньої версії Зайдіть у Дію та натисніть "Послуги", а тоді "Повідомлення про пошкоджене майно" Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію

"Для заповнення форми вам знадобиться ПІБ власника пошкодженого житла, РНОКПП (картка платника податків), контакти власника. Після заповнення форми ви можете завантажити її у форматі PDF або отримати на електронну пошту. Після реєстрації повідомлення очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом", – пояснюють у Мінцифри.

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