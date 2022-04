Син Леннона порушив клятву, щоб підтримати Україну: відео

Син легендарного музиканта Джона Леннона Джуліана порушив обіцянку ніколи не виконувати найвідоміший хіт батька, а все заради підтримки України. Це справді варто побачити!

Джуліан Леннон під час кампанії Stand Up Ukraine вперше виконав легендарну пісню "Imagine", яку створив його батько і засновник The Beatles Джон Леннона. Для цього син знаменитого музиканта порушив свою давню обіцянку, пише New York Post.

І ще: Як ви можете спати: Maneskin презентували пісню на підтримку України

Джуліан наголосив, що війна в Україні є неймовірною трагедію, тому він повинен хоч би якось відреагувати на ці страшні події.

Чому саме зараз, після всіх цих років? Я завжди говорив, що єдиний раз, коли я коли-небудь думав би заспівати "Imagine", був би кінець світу. Але його тексти (Джона Леннона, – ред.) показують наше колективне бажання миру у всьому світі. Тому що в цій пісні ми переносимося в простір, де любов та єдність стають нашою реальністю, хоча б на мить. Пісня відбиває світло в кінці тунелю, на яке ми всі так сподіваємося. Через вбивче насильство, яке досі триває, мільйони невинних сімей були змушені покинути затишок своїх домівок, шукати притулку в іншому місці, – заявив 59-річний музикант.

Читайте також: "Ідіть ви н***й рускі гуси": військові зняли кавер на хіт Wellboy – відео 18+