"Ідіть ви н***й рускі гуси": військові зняли кавер на хіт Wellboy – відео 18+

Українські військові талановиті у всьому, і несподіваний кавер на гучний хіт Wellboy – Гуси це тільки підтверджує. Така версія припала до душі навіть автору!

Пісня "Гуси" від українського співака Wellboy отримала нове звучання завдяки військовим з 93-ї бригади ЗСУ. Звісно ж, в умовах війни з російськими окупантами текст оновився, зате посил цілком зрозумілий усім. Про несподіваний кавер від наших талановитих бійців розповів сам Wellboy, поділившись роликом у своєму профілі в інстаграмі.

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93 бригада, дякую хлопці, що підіймаєте бойовий дух і настрій українцям! Дихати одним повітрям з вами – честь, – зазначив виконавець.

Додамо, що вміння володіти музичними інструментами, як і зброєю, у хлопців на висоті! А почуття гумору надихає ще більше вірити у наші ЗСУ.

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