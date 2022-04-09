Як ви можете спати: Maneskin презентували пісню на підтримку України

Переможці торішнього Євробачення італійський рок-гурт Maneskin випустив нову пісню, у якій йдеться про війну в Україні. Відеоряд динамічно скомпонований і серед кадрів є зображення звірств, які російські окупанти чинять над українцями.

Пісня "StandupforUkraine" – це не тільки назва, але й заклик до допомоги. Раніше гурт скасував свої концерти в росії.

І ще: 3 правила, як вигулювати собак під час тривалої комендантської години

Музиканти закликають весь світ підтримувати Україну та приєднатися до них.

"Біженці в Україні та в усьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо наш голос, щоб вимагати дій, і ви також можете. Приєднуйтесь до нас, створюйте власний відеодзвінок до світу, щоб підтримати біженців та пожертвувати кошти", – прокоментували Maneskin свою нову музичну роботу.

До теми: У Мадриді пропонують перейменувати вулиці біля посольства росії