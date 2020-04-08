ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити

Супергеройські серіали виходять на екрани значно частіше, аніж фільми, однак і їх якість часто відрізняється від очікувань. Зібрали ТОП-7 крутих серіалів про супергероїв за версією Радіо МАКСИМУМ!

Покидьки (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Misfits

Misfits Жанр : фантастика, чорна комедія, драма

: фантастика, чорна комедія, драма Країна : Великобританія

: Великобританія Режисер: Кейт Кров

Кейт Кров У головних ролях: Джозеф Гілган, Іван Реон, Лорен Соча, Нейтан Стюарт-Джарет, Антонія Томас

Джозеф Гілган, Іван Реон, Лорен Соча, Нейтан Стюарт-Джарет, Антонія Томас Тривалість: 45 хв.

45 хв. Кількість серій: 37

37 Кількість сезонів: 5

Групу молодих порушників закону відправляють на виправні роботи, які вони мали в одному місці. Однак наглядач змушує їх все ж дотримуватись хоча б якихось правил. Але все змінює дивна гроза, після якої в кожного з героїв з'являється суперздібність. Але юним злочинцям такий поворот подій не надто подобається.

Покидьки, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Шибайголова

Оригінальна назва мовою серіалу: Marvel's Daredevil

Жанр: супергеройський, екшн, детективний

Країна: США

Режисер: Стівен С. ДеНайт, Дрю Годдард

У головних ролях: Чарлі Кокс, Дебора Енн Волл, Елден Генсон[

Тривалість: 45 хв.

Кількість серій: 39

Кількість сезонів: 3

Один із найкращий серіальних проєктів від Marvel розповідає про сліпого адвоката Метта Мердока, який вдень захищає всіх постраждалих, а вночі перетворюється у Шибайголову та ловить злочинців. Історія цього героя переплітається з найбільшим зловмисником міста, який не готовий віддавати владу спритному герою в костюмі.

Шибайголова, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Академія Амбрелла

Оригінальна назва: The Umbrella Academy

Жанр: наукова фантастика, чорна комедія, драма, фентезі

Країна: США

Режисер: Стів Блекман

У головних ролях: Еллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шіен, Мері Джей Блайдж, Джон Магаро

Тривалість: 55 хв.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Ще одна екранізація коміксів, цього разу від екс-вокаліста популярного гурту My Chemical Romance Джерарда Вея. У центрі сюжету незвичайна школа-дім Академія "Амбрелла", у якій навчаються семеро незвичайних дітей. Ще у далекому 1989 році 1 жовтня раптово на світ з'явились 43 немовлят з надзвичайними уміннями. Варто відзначити, що жодна з матерів до моменту народження дітей не мала жодних ознак вагітності.

Таємничому багатію Реджинальду Харгрівзу вдається зібрати 7 з диво-дітей під своїм дахом, де він допомагає їм розвивати свої неймовірні таланти. Згодом, він створює справжню супергеройську команду. Але минають роки і всі діти обирають власний дорослих шлях. Аж поки не дізнаються про таємничу смерть свого "батька" та апокаліпсис. Яскрава картинка з чудовим музичним супроводом точно не залишить байдужим.

Академія Амбрелла , дивитись трейлер серіалу онлайн:

Хлопці

Оригінальна назва: The Boys

Жанр: фантастика, бойовик, драма

Країна: США

Режисер: Деніел Еттіес

У головних ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд, Дженніфер Еспозіто, Домінік МакЕллігот,

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 8

Кількість сезонів: 1

Назва серіалу може збити з пантелику, однак "Хлопці" - це команда людей, які повинні усіма можливими способами бореться з корумпованими супергероями. Навіть колишні герої можуть ставати новою загрозою, тому хлопці (або ж пацани) захищають людей від тих, хто втратив голову від слави, але не втратив суперздібності.

Хлопці, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Джессіка Джонс

Оригінальна назва: Marvel's Jessica Jones

Жанр: детектив, супергеройський, пригоди

Країна: США

Режисер: С. Дж. Кларксон, Девід Петрарка

У головних ролях: Крістен Ріттер, Девід Теннант, Майк Колтер

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 39

Кількість сезонів: 3

Джессіка Джонс – ще одна героїня коміксів Marvel, яка має неймовірні сили та працює у власному детективному агентстві. Попри свої вміння шукати та знаходити інформацію і людей, Джессіка дізнається про те, що на ній ставили досліди і натрапляє на людей, які до цього причетні. Такий похмурий детектив, який постійно вживає алкоголь і допомагає іншим за гроші.

Джессіка Джонс, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Фатальний патруль

Оригінальна назва: Doom Patrol

Жанр: драма, супергеройський, фантастика

Країна: США

Режисер: Глен Вінтер

У головних ролях: Ейпріл Бовлбі, Діана Герреро, Джойван Вейд, Брендан Фрейзер, Алан Тудик, Тімоті Далтон

Тривалість: 45 хв.

Кількість серій: 13

Кількість сезонів: 1

Сюжет базується на серії коміксів Doom Patrol та розповідає про команду людей, які через нещасні випадки стали супергероями. Щоправда, люди не надто тепло до них ставляться, тому їх життя важко назвати легким. Ефектна команда складається з Шаленої Джейн, Еластика, Негатива, Кіборга, Містера Ніхто, Роботмена та не менш дивного та дикого ученого Шефа.

Фатальний патруль, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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