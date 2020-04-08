На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
-
- 27
Супергеройські серіали виходять на екрани значно частіше, аніж фільми, однак і їх якість часто відрізняється від очікувань. Зібрали ТОП-7 крутих серіалів про супергероїв за версією Радіо МАКСИМУМ!
Покидьки (18+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Misfits
- Жанр: фантастика, чорна комедія, драма
- Країна: Великобританія
- Режисер: Кейт Кров
- У головних ролях: Джозеф Гілган, Іван Реон, Лорен Соча, Нейтан Стюарт-Джарет, Антонія Томас
- Тривалість: 45 хв.
- Кількість серій: 37
- Кількість сезонів: 5
Групу молодих порушників закону відправляють на виправні роботи, які вони мали в одному місці. Однак наглядач змушує їх все ж дотримуватись хоча б якихось правил. Але все змінює дивна гроза, після якої в кожного з героїв з'являється суперздібність. Але юним злочинцям такий поворот подій не надто подобається.
Покидьки, дивитись трейлер серіалу онлайн:
І ще: Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин
Шибайголова
Оригінальна назва мовою серіалу: Marvel's Daredevil
Жанр: супергеройський, екшн, детективний
Країна: США
Режисер: Стівен С. ДеНайт, Дрю Годдард
У головних ролях: Чарлі Кокс, Дебора Енн Волл, Елден Генсон[
Тривалість: 45 хв.
Кількість серій: 39
Кількість сезонів: 3
Один із найкращий серіальних проєктів від Marvel розповідає про сліпого адвоката Метта Мердока, який вдень захищає всіх постраждалих, а вночі перетворюється у Шибайголову та ловить злочинців. Історія цього героя переплітається з найбільшим зловмисником міста, який не готовий віддавати владу спритному герою в костюмі.
Шибайголова, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Академія Амбрелла
Оригінальна назва: The Umbrella Academy
Жанр: наукова фантастика, чорна комедія, драма, фентезі
Країна: США
Режисер: Стів Блекман
У головних ролях: Еллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шіен, Мері Джей Блайдж, Джон Магаро
Тривалість: 55 хв.
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 10
Ще одна екранізація коміксів, цього разу від екс-вокаліста популярного гурту My Chemical Romance Джерарда Вея. У центрі сюжету незвичайна школа-дім Академія "Амбрелла", у якій навчаються семеро незвичайних дітей. Ще у далекому 1989 році 1 жовтня раптово на світ з'явились 43 немовлят з надзвичайними уміннями. Варто відзначити, що жодна з матерів до моменту народження дітей не мала жодних ознак вагітності.
Таємничому багатію Реджинальду Харгрівзу вдається зібрати 7 з диво-дітей під своїм дахом, де він допомагає їм розвивати свої неймовірні таланти. Згодом, він створює справжню супергеройську команду. Але минають роки і всі діти обирають власний дорослих шлях. Аж поки не дізнаються про таємничу смерть свого "батька" та апокаліпсис. Яскрава картинка з чудовим музичним супроводом точно не залишить байдужим.
Академія Амбрелла , дивитись трейлер серіалу онлайн:
Хлопці
Оригінальна назва: The Boys
Жанр: фантастика, бойовик, драма
Країна: США
Режисер: Деніел Еттіес
У головних ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд, Дженніфер Еспозіто, Домінік МакЕллігот,
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 8
Кількість сезонів: 1
Назва серіалу може збити з пантелику, однак "Хлопці" - це команда людей, які повинні усіма можливими способами бореться з корумпованими супергероями. Навіть колишні герої можуть ставати новою загрозою, тому хлопці (або ж пацани) захищають людей від тих, хто втратив голову від слави, але не втратив суперздібності.
Хлопці, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Джессіка Джонс
Оригінальна назва: Marvel's Jessica Jones
Жанр: детектив, супергеройський, пригоди
Країна: США
Режисер: С. Дж. Кларксон, Девід Петрарка
У головних ролях: Крістен Ріттер, Девід Теннант, Майк Колтер
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 39
Кількість сезонів: 3
Джессіка Джонс – ще одна героїня коміксів Marvel, яка має неймовірні сили та працює у власному детективному агентстві. Попри свої вміння шукати та знаходити інформацію і людей, Джессіка дізнається про те, що на ній ставили досліди і натрапляє на людей, які до цього причетні. Такий похмурий детектив, який постійно вживає алкоголь і допомагає іншим за гроші.
Джессіка Джонс, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Фатальний патруль
Оригінальна назва: Doom Patrol
Жанр: драма, супергеройський, фантастика
Країна: США
Режисер: Глен Вінтер
У головних ролях: Ейпріл Бовлбі, Діана Герреро, Джойван Вейд, Брендан Фрейзер, Алан Тудик, Тімоті Далтон
Тривалість: 45 хв.
Кількість серій: 13
Кількість сезонів: 1
Сюжет базується на серії коміксів Doom Patrol та розповідає про команду людей, які через нещасні випадки стали супергероями. Щоправда, люди не надто тепло до них ставляться, тому їх життя важко назвати легким. Ефектна команда складається з Шаленої Джейн, Еластика, Негатива, Кіборга, Містера Ніхто, Роботмена та не менш дивного та дикого ученого Шефа.
Фатальний патруль, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Читайте також: Найкращі комедійні серіали, які змусять сміятись до сліз
-
16:42Nike випускатиме захисні екрани для обличчя замість кросівок
-
16:37У мережі рекламують неопренові маски від коронавірусу: чому їх не варто купувати
-
16:22ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
-
16:11У додатку ДІЯ з'явилися електронні студентські квитки
-
15:55Крижана куля і коти: відео з веселим пранком над улюбленцями
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:41Езра Міллер накинувся на фанатку: відео відразу стало вірусним
-
15:35Підвищує потенцію: медики розповіли, чому чоловікам треба мочитися сидячи
-
15:13Експерти розповіли про найпопулярнішу під час пандемії коронавірусу професію
-
14:50Ніколь Шерзінгер вразила розкішною фігурою у новій зйомці (фото)
-
14:32Журнал Vogue вперше вийде з пустою обкладинкою
-
14:14ТОП найпотужніших смартфонів за результатами бенчмарку AnTuTu
-
14:00Цей простий смаколик позбавляє від стресу
-
13:51Україна не пом'якшить карантин з 14 квітня: в уряді спростували інформацію ЗМІ
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:33NK – Карантинник: Каменських порадувала шанувальників онлайн-концертом (відео)
-
13:16Дружина попросила морозива: креативний чоловік розсмішив мережу (фото)
-
13:00Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!
-
12:50Як довго коронавіруси живуть на поверхнях: просте пояснення у фото
-
12:27The Weeknd випустив кліп Until I Bleed Out, від якого голова обертом (відео)
-
12:16National Geographic запустив освітню платформу для школярів та їхніх батьків
-
11:55Facebook запустила соціальну мережу Tuned для закоханих пар
-
11:35Чи треба дезінфікувати куплені продукти, аби захиститись від коронавірусу
-
11:23Українські футболісти показали, як правильно мити руки: відео
-
10:54Розблокований Ухань показали на фото
-
16:22ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
-
13:00Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!
-
11:35Чи треба дезінфікувати куплені продукти, аби захиститись від коронавірусу
-
10:30Рожевий супермісяць з'явився на небі: дивіться фото унікального явища
-
07:16Погода в Україні 8 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 07 квітня
-
21:41Психологи розповіли, що щасливі пари роблять перед сном
-
19:35Від Вигнанця до Життя Пі: захопливі фільми про справжню самоізоляцію
-
17:21Проблемна дитина: дивіться, як змінилися актори за 30 років
-
15:16Як заощадити електроенергію під час карантину вдома: прості та ефективні методи
-
13:00Фільми з Джекі Чаном: найкращі ролі, які прославили актора на увесь світ
-
11:44Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
09:00Jerry Heil – НІНА ДОНТ СТРЕС: слухайте новий карантинний хіт
-
07:15Погода в Україні на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
- 06 квітня
-
19:35Пісні про коронавірус, які підкорили мережу: карантинний плейлист
-
17:33Медичні, саморобні та респіратори: спростовуємо фейк про ефективність різних масок
-
14:30Ірина Білик відзначає 50-річчя: українські пісні зірки, за які ми її полюбили
-
09:23Голос країни 10 сезон 12 випуск: як пройшли вокальні нокаути учасників
-
07:27Погода в Україні 6 квітня: весняне тепло повертається
- 05 квітня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
-
19:20Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
-
17:25Як і з чим носити чоловічі бомбери: 10 модних образів на всі випадки життя
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 квітня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:54Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 5 квітня
-
08:13З чого має складатися правильний сніданок