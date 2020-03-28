Нові детективні серіали, які захоплюють з перших хвилин

Заціни найкращі нові детективні серіали на будь-який смак, які нещодавно вийшли на екранах. Найкрутіша добірка від Радіо МАКСИМУМ для справжніх фанатів детективів!

Пошуки свіжого серіалу – це завжди складна справа, а з детективами взагалі все ще важче! І хоч догодити кожному майже неможливо, але Радіо МАКСИМУМ підготувало ТОП-7 класних нових детективних серіалів, які точно відволічуть вас від сумних думок на карантині та змусять помізкувати.

До теми: Найкращі комедійні серіали, які змусять сміятись до сліз

Дублінські вбивства

Оригінальна назва мовою серіалу: Dublin Murders

Жанр: драма, детектив

Країна: Великобританія

Режисер: Сол Дібб

У головних ролях: Кілліан Скотт, Сара Грін, Том Вон-Лолор

Тривалість: 60 хв.

Кількість серій: 8

Кількість сезонів: 1

Поліцейські Роб Райлі та Кессі Меддокс у лісі поблизу Дубліна копи знаходять труп дитини. Виявилось, що воно пов'язане зі зникненням дітей понад 20 років тому. Чим далі досліджують копи цю справу, тим більше моторошних фактів відкривають. І частина з них поставить під питання навіть довіру між колегами.



Дублінські вбивства, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Дівчина з іменем Джо

Оригінальна назва мовою серіалу: A Girl Named Jo

Жанр: драма, детектив

Країна: США

Режисер: Джефф Дженкінс

У головних ролях: Енні ЛеБланк, Еддісон Ріке, Белла Шепард

Тривалість: 20 хв.

Кількість серій: 16

Кількість сезонів: 2

У 1960-х роках в маленькому містечку Аттевей життя молодої Кеті Фіцрой перевернулось вверх ногам, коли вона зустріла Джо Джомберс. Матір однієї з дівчат гине під час таємничої пожежі, тож юні подруги вирішують розкрити всі брудні таємниці рідного міста.

Дівчина з іменем Джо, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Сучасні вбивства пані Фішер

Оригінальна назва мовою серіалу: Ms Fisher's Modern Murder Mysteries

Жанр: драма, детектив

Країна: Австралія

Режисер: Фіона Бенкс, Кевін Карлін, Лінн Хегарті

У головних ролях: Джеральдіна Хейквілл, Джоель Джексон, Катрін Макклементс, Джеймс Мейсон, Тобі Труслав

Тривалість: 120 хв.

Кількість серій: 4

Кількість сезонів: 1

Серіал розповідає про події далекого 1964 року, коли знаменита Перегрін Фішер вирішує шукати свою тітку у Новій Гвінеї. Саме тут в горах і зникла родичка Фішер, однак її не зупиняє ні таємничість подій, ні те, що дівчина ніколи не бачила тітоньку. Тож вона вмикає всі свої детективні уміння, з якими скоро познайомиться весь світ.



Сучасні вбивства пані Фішер, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Моє життя – вбивство

Оригінальна назва мовою серіалу: My Life is Murder

Жанр: драма, комедія, детектив

Країна: Австралія

Режисер: Леа Пурселл, Мат Кінг

У головних ролях: Люсі Лоулес, Бернар Каррі, Алекс Андреас, Ліндсей Фарріс

Тривалість: 40 хв.

Кількість серій: 10

Кількість сезонів: 1

У центрі уваги детектив Алекса, яка втратила коханого і не змогла продовжувати працювати у поліції. Однак до неї звертається з проханням колишній колега Кірнан, який знає про її неймовірні уміння у розслідуваннях. Тому Алекса допомагає зі старими справами, але не може знайти сили повернутись до улюбленої роботи.



Моє життя – вбивство, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Неймовірне

Оригінальна назва мовою серіалу: Unbelievable

Жанр: драма, детектив

Країна: США

Режисер: Ліза Холоденко, Сюзанна Грант

У головних ролях: Тоні Коллетт, Меррітт Вівер, Кейтлін Девер

Тривалість: 55 хв.

Кількість серій: 8

Кількість сезонів: 1

Мінісеріал базується на реальних подіях, коли у США було зафіксовано серію зґвалтувань. Сюжет розповідає про 18-річну дівчину з Сієтла, яка звернулась до поліції через зґвалтування, однак їй ніхто не повірив. Згодом вона розповіла, що це все було просто заради уваги, однак серія злочинів підтверджує, що дівчина не брехала.

Неймовірне, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Ненсі Дрю

Оригінальна назва мовою серіалу: Nancy Drew

Жанр: драма, детектив, містика

Країна: США

Режисер: Ларрі Тенг

У головних ролях: Кеннеді Макманн, Лія Льюїс, Меддісон Джайзані

Тривалість: 40 хв.

Кількість серій: 22

Кількість сезонів: 1

Після закінчення середньої школи 18-річна Ненсі Дрю планує попрощатись з рідним містечком та вступити до коледжу, але вирішує провести літо на канікулах та максимально відпочити. Однак всі плани руйнує жорстоке вбивство, у якому підозрюють Ненсі та групу підлітків.

Ненсі Дрю, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Я – це ніч

Оригінальна назва мовою серіалу: I Am the Night

Жанр: драма, детектив

Країна: США

Режисер: Петті Дженкінс, Карл Франклін, Вікторія Махоні

У головних ролях: Кріс Пайн, Індіа Айслі, Джефферсон Мейс, Ліленд Орсер, Юл Васкес

Тривалість: 50 хв.

Кількість серій: 6

Кількість сезонів: 1

Сюжет, який базується на реальній історії, розповідає про Фауну Ходел – дівчину, яка вирішує дізнатись хто вона така і звідки родом. Вона змінює міста та виходить на слід відомого лікаря і потенційного родича Джорджа Ходела, якого підозрювали у вбивстві знаменитої акторки. Щоправда, дівчина не сама намагатиметься розплутати клубок історій власної родини, адже їй допомагатиме журналіст.

Я – це ніч, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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