Сексуальна Емілі Ратажковскі влаштувала запальні танці без одягу (відео)

Відома модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантне відео у бікіні. Ця дівчина точно готова до літа!

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Це підтверджує і запальне відео з зіркою, на якому вона у купальнику танцює біля басейну навпроти свого чоловіка. За лічені години ролик зібрав понад 5 мільйонів переглядів та тисячі коментарів з компліментами.

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