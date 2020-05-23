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Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.
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Почнемо цього тижня з Тіни Кароль. Поп-діва виклала у мережу провокативне фото, на якому вона позує в сорочці, якою сором'язливо прикриває своє оголене тіло. Коментаторів набігло, що аж капець: "Дзвоніть пожежним, я палаю", "Вау! Шалено красива", "Богиня", "Оце от Вабити-Бавити, звісно", "У дар мови зник", "Надто сексуальна для цієї планети", "Балану дуже пощастило", але були й ті, кого не вразило нове фото зірки: "Як тобі не соромно?!".
Надя Дорофєєва похизувалась своїм карантинним луком і сексуальним животиком. Коментатори просто не могли оминути увагою сексуальну співачку: "Тобі шалено личить леопардовий принт", "Небезпечна дівчина", "Шикарна", "Сексуальна", "Ти навіть на карантині виглядаєш приголомшливо", "Яка шикарна", "Ну, жінко, ви – вогонь".
Настя Каменських теж показала серію кадрів з карантину, знятих на ліжку. Підписники відразу ж засипали її коментарями, що це саме той стиль собачки, про який вона раніше співала. Але на цьому вони не зупинялися: "Гарненький прогин", "Дуже красива", "Це щось неймовірно сексуальне", "Попа як у Кім".
А от Леся Нікітюк показала, як потрібно правильно фотографуватися у ріпаку. Її явно надихнув мем про те, що цьогоріч нам світить фото на фоні ріпаку замість світлини біля моря. Підписникам улюбленої телеведучої країни фото неабияк сподобалося: "Хіт цього літа"Фото в ріпаку", "Труси вділа й полетіла", "А дупця хороша, хороша!", "Шикарне тіло", "Леся, ти богиня".
Неймовірна TARABAROVA поділилась новим вагітним фото. Цього разу співачка знялась у боді тілесного кольору, цікаво обігруючи тінь, яка падає на її тіло. Не написати кілька теплих слів Світлані не зміг ніхто: "Дуже красива і ніжна", "Чарівна! Любимо тебе", "Ти найкраща", "Казково", "Найзворушливіший момент, це краса вагітності", "Тебе вагітність прикрашає".
Наостанок залишимо вам Дарью Ульянову, переможницю реаліті-шоу "Холостяк". Саме їй Макс у фіналі подарував заповітну каблучку та запропонував спільно будувати майбутнє щастя. Втім, не всі коментатори погоджуються з вибором холостяка: "Чорт, як Макс таку порожню обрав?", "Де фото з Максом?", "Він зустрічається з іншою дівчиною", "Чому немає фото з Максом? Ви не разом?", "Напевне, це шоу по сценарію". Як же склалася доля Максима і Дарьї ми дізнаємось у постшоу уже наступної п'ятниці.
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