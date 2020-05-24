Зваблива Кім Кардашян влаштувала тренування лише у білизні (фото 18+)

Популярна зірка Кім Кардашян не припиняє вражати своїх фанатів, а цього разу вона вирішила позайматись спортом у ледь помітній білизні власного бренду. Навряд чи це зручно, зате дуже привабливо.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 171 мільйон підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Це підтверджують і свіжі фото Кім лише у спідньому, яка, здається, вирішила ходити так всюди: і вдома, і в тренажерному залі. Звісно ж, шанувальники не проти такого варіанту, адже форми дружини Каньє Веста стали своєрідним трендом. Щоправда, чи зручно реально займатись спортом лише у прозорій білизні – це питання схвилювало багатьох.

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