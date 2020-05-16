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Секс по дружбі: у Нідерландах дали несподівану пораду самотнім людям на карантині
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Керівництво Національного інституту громадського здоров'я та навколишнього середовища Нідерландів в умовах карантину запропонувало самотнім чоловікам і жінкам організувати секс по дружбі.
Так, людям без постійного сексуального партнера рекомендується знайти секс-друга і укласти з ним взаємну угоду про правила поведінки під час карантинних зустрічей.
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"Обговоріть, як краще зробити це разом. Наприклад, зустрічайтеся з однією і тією ж людиною для фізичного або сексуального контакту, якщо ви не хворієте на коронавірус. Домовтеся з цією людиною про те, зі скількома людьми ви ще можете контактувати. Чим більше людей – тим більша ймовірність (поширення) коронавірусу", – порадили в інституті.
Крім того, в інституті розробили рекомендації для тих, хто перебуває у стосунках, якщо у когось з них виявляться симптоми коронавірусу.
"Секс з іншими людьми на відстані можливий: подумайте про те, щоб розповідати еротичні історії або мастурбувати разом", – додали в інституті.
Раніше ми розповідали про ресторан в американському окрузі Колумбія The Inn at Little Washington. У ньому вирішили посадити за вільні столи манекени, щоб допомогти відвідувачам дотримуватися соціальної дистанції.
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