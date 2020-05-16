Італія визначилася із датою відкриття кордонів

Італійський уряд ввечері 15 травня затвердив постанову, запропоновану прем'єр-міністром Джузеппе Конте і міністром охорони здоров'я Роберто Сперанца, що дозволяє із 3 червня вільно подорожувати територією Італії громадянам інших країн-членів Європейського Союзу, Сан-Марино та Ватикану.

Про це в суботу, 16 травня, повідомляє агенція новин dpa. За даними італійського видання Daily La Repubblica, що посилається на урядові джерела, від осіб, які подорожуватимуть до Італії із 3 червня, не будуть вимагати відправлятися на самоізоляцію.

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Італійський уряд також постановив, що обмеження на пересування всередині регіонів будуть зняті з 18 травня, а вже із 3 червня будуть зняті обмеження на пересування між регіонами. Водночас у заяві зазначається, що у випадку нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному або національному рівні може знов обмежити пересування в конкретних районах.

В Італії у травні почали крок за кроком послаблювати карантинні обмеження. Від 11 травня кафетеріям дозволили продавати морозиво і каву з собою. Більшість крамниць, окрім продуктових, зачинені до середини місяця. Перукарням доведеться чекати на відкриття до червня. Водночас знову можна відвідувати парки. Багато підприємств починають працювати, тож близько 20 відсотків працівників повертаються до роботи. Італійцям дозволяється відвідувати тільки своїх сусідів, а також їздити в сусідні міста, але лише в межах свого регіону. Через спалах коронавірусної інфекції в'їзд до Італії і поїздки між регіонами були можливі тільки у виняткових випадках.

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