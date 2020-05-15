Мені сказали, що вода рятує від коронавірусу: Білл Мюррей дав кумедне інтерв'ю у ванній

Біллу Мюррею 69 років, а це означає, що він – у групі ризику через коронавірус. Актор з усією серйозністю підходить до ситуації і не дає можливості COVID-19 заволодіти його імунітетом. Про це Білл розповів в новому епізоді шоу Джиммі Кіммела.

Актор відокремився від суспільства і вірусів у себе вдома в Чарльстоні.

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Саме зі своєї ванної кімнати він і вийшов в ефір Кіммела. Втім, залягти на дно ванни Білл вирішив не просто так. Весь час інтерв'ю він чекав, коли ж нарешті набереться вода і з'явиться мильна піна. А все тому, що мило і вода – найкращі засоби від коронавірусу. Кіммел підтримав гостя в цьому судженні.

Білл також розповів, що коли виходить на вулицю, то обов'язково надягає маску. І його дуже засмучує те, що багато молодих людей цього не роблять. Він вважає, що таким чином вони наражають на небезпеку велику кількість людей.

Користувачі мережі також зауважили, що Білл Мюррей повторив таким чином сцену з фільму "День бабака":

Мюррей відповів на кілька запитань глядачів. Так, жінці, яка нудьгує на карантині, він порадив поспостерігати за навалою комах, а чоловікові – дозволити своєму батькові постригти його волосся на голові.

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