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Саша Барон Коен й Amazon покажуть розширену версію другого Бората
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Стрімінгова платформа Amazon Prime Video випустить нову версію продовження комедії "Борат" з Сашею Бароном Коеном у головній ролі. До неї увійдуть додаткові сцени, які спочатку не потрапили у фільм.
Як пише Variety, розширена версія під назвою "Borat Supplemental Reportings Retrieved From Floor of Stable Containing Editing Machine" ("Додаткові репортажі Бората, зняті з підлоги стайні, де стоїть монтажний апарат") складатиметься з декількох частин. Дата релізу поки не називається, але Amazon вже показала трейлер.
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Нагадаємо, друга частина "Бората" отримала дві премії "Золотий глобус" – в номінаціях "Краща комедія" і "Краща чоловіча роль в комедії або мюзиклі". Також стрічка претендує на два "Оскари", за адаптований сценарій і жіночу роль другого плану.
Раніше влада Казахстану зробила крилату фразу фільмів "Борат" "Very nice!" слоганом рекламної кампанії по залученню туристів в країну. Легендарне словосполучення з'явилося у проморолику національної компанії Kazakh Tourism. Використовувати відсилку до персонажа Саші Барона Коена вирішили американець Денніс Кін, колишній студент по обміну, і його колега Ермек Утемісов. За підтримки Kazakh Tourism вони зняли серію роликів, в яких люди відвідують пам'ятки Казахстану і вимовляють фразу "Very nice!".
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