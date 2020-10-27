Very nice!: фраза Бората стала слоганом туристичної рекламної кампанії Казахстану

Влада Казахстану зробила крилату фразу фільмів "Борат" "Very nice!" слоганом рекламної кампанії по залученню туристів в країну. Легендарне словосполучення з'явилося у проморолику національної компанії Kazakh Tourism.

Використовувати відсилку до персонажа Саші Барона Коена вирішили американець Денніс Кін, колишній студент по обміну, і його колега Ермек Утемісов. За підтримки Kazakh Tourism вони зняли серію роликів, в яких люди відвідують пам'ятки Казахстану і вимовляють фразу "Very nice!".

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"Ви, можливо, чули про це місце, і воно краще, ніж ви могли б собі уявити. Де ще можна знайти безкраї степи, пісок і гірські вершини за декілька хвилин від сучасного мегаполісу? Як можна описати таке дивовижне місце всього у двох словах? Як сказав один мудрець, "Very nice!"", – йдеться в описі ролика.

Представники видання зв'язалися також і з Коеном. Він написав: "Це комедія, і Казахстан у фільмі не має нічого спільного з реальною країною. Я вибрав Казахстан, тому що про це місце майже ніхто не знав в США, це дозволило нам створити дикий, комедійний, фальшивий світ. Справжній Казахстан – прекрасна країна з сучасним гордим суспільством, пряма протилежність версії "Бората"".

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