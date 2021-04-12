Жінка у вікні: Netflix випустив новий трейлер фільму з Емі Адамс

Стрімінгова платформа Netflix представила новий трейлер кримінального трилера Жінка у вікні. Фільм розповість глядачам захопливу історію.

Відео розміщено на YouTube-каналі сервісу. Фільм мав вийти на Netflix ще у жовтні 2019 року, але через пандемію прем’єру перенесли на травень 2020 року. Потім відклали ще на рік.

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Сюжет фільму заснований на однойменному романі Деніела Меллорі. Анна Фокс – дитячий психолог з Нью-Йорка, яка страждає агорафобією (страх відкритого простору) і більшу частину часу проводить вдома. Одного разу Анна випадково бачить у вікні, як на її сусідку напали з ножем. Жінка про все розповідає поліції, але їй не вірять, тому вона вирішує докопатися до правди самостійно.

Режисером картини виступив Джо Райт, сценарій написав драматург Трейсі Леттс. Прем’єра фільму Жінка у вікні запланована на 14 травня 2021 року.

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