Фільм Борат 2 потрапив до Книги рекордів Гіннесса: причина вас здивує

Фільм "Борат 2", який претендує на Оскар 2021, уже увійшов в історію найпрестижнішої кінопремії у світі. Так, комедія британського коміка Саші Барона Коена потрапила у Книгу рекордів Гіннеса.

Друга частина картини "Борат" з Сашею Бароном Коеном у головній ролі потрапила в Книгу рекордів Гіннесса як фільм з найдовшою назвою в історії кінопремії Оскар – цілих 110 символів, йдеться на сайті довідника про світові рекорди.

Повна назва фільму звучить як "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" ("Наступний фільм про Бората: передача величезного хабаря американському режиму для отримання вигоди колись славному народу Казахстану"). Він отримав дві номінації на премію Оскар в категоріях "Найкраща актриса другого плану" (Марія Бакалова) і "Найкращий адаптований сценарій".

Попередній рекорд належав стрічці "Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes" (""Ці чудові чоловіки на їхніх літальних апаратах, або Як я долетів від Лондона до Парижа за 25 годин 11 хвилин") 1965 року.

