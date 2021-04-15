Форсаж 9: вийшов новий трейлер франшизи

Universal Pictures опублікували новий трейлер Форсажа 9 з Віном Дизелем, Шарліз Терон, Хелен Міррен і Карді Бі. Дивимося разом!

За сюжетом нової частини гоночного бойовика Джастіна Ліна спокійне сімейне життя головного героя Домініка Торетто перериває місія з порятунку світу. Трейлер з'явився у ютубі Universal Pictures.

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Цього разу команді Торетто доведеться протистояти найбільш небезпечному злочинцеві з усіх, з ким вони раніше стикалися, – братові Домініка Джейкобу. Його роль виконав Джон Сіна (Загін самогубців: Місія навиліт).

Дія картини відбуватиметься в Лондоні, Токіо, Центральній Америці, Единбурзі, Тбілісі і навіть в секретному бункері в Азербайджані. Судячи з трейлера, у фільм повернеться вуличний гонщик Хан Лю (Сон Ган), який вважався загиблим після третьої частини Форсажу.

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