Роналду показав життя на яхті зі своєю розкішною нареченою

Кріштіану Роналду – один з найпопулярніших футболістів планети. Крім того, він ще й найбагатший спортсмен, тому він точно може дозволити собі розкішний відпочинок.

Роналду регулярно радує своїх шанувальників цікавими публікаціями на сторінці в Instagram. Так Кріштіану опублікував фото відпочинку на своїй яхті, де він прекрасно проводив час разом зі своєю коханою – Жоржиною Родрігес.

На фото Кріштіану відпочиває на своїй яхті на одному з озер Італії. На задньому плані видно чарівні гірські пейзажі. Кріштіану демонструє всім своє приголомшливе тіло. Він в одних шортах, тому фанати можуть оцінити його фантастичний прес.

Роналду обіймає Жоржину, по їхніх обличчях видно, що у них все в порядку і вони дійсно щасливі. "Happy to share these beautiful moments with you!" – так підписав свою фотографію легендарний футболіст.

