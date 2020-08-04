Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним гіперкаром: фото

Кріштіану Роналду є палким любителем спорткарів і гіперкарів. За свою кар'єру футболіст придбав чимало ефектних авто. І тепер, як з'ясувалося, чутки про покупку Bugatti Centodieci підтвердилися.

У колекції Кріштіану Роналду уже є понад 20 автомобілів, серед яких McLaren, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce і Bugatti Chiron. Тепер же автопарк зіркового футболіста поповнився гіперкаром Bugatti Centodieci. Такий подарунок зробив собі нападник Ювентусу з нагоди перемоги в чемпіонаті Іспанії.

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Bugatti Centodieci цілком заслуговує звання унікального, оскільки буде випущений тиражем всього у 10 екземплярів, один з яких і відправиться до Роналду. Новинка, створена минулого року на честь 110-річчя засновника компанії Bugatti Етторе Бугатті. Вартість Centodieci становить 8 мільйонів євро. Футболіст отримає своє авто на початку 2021 року.

Гіперкар побудований на базі Chiron, але отримав власний кузов, що відсилає до раритетного EB110. Він оснащений 8,0-літровим двигунрм W16 потужністю 1 600 к.с. Розгін до першої "сотні" займає всього 2,4 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці у 380 км/год. Крім цього, за даними італійських ЗМІ, автомобіль буде виконаний в чорно-білих тонах, щоб відсвяткувати перемогу Ювентуса в чемпіонаті в цьому році.

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