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Щасливий батько: Роналду показав, як проходять його будні

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Роналду - фото 1
Роналду / instagram

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду показав у соцмережі миле фото з дітьми. Фанати у захваті!

Відомий португальський футболіст, вінгер туринського Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду часто радує багатомільйонну аудиторію свого Instagram яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу спортсмен виклав у мережу кумедне фото з трьома малюками.

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На новому знімку щасливий батько Кріштіану розкинувся на дивані, а його оточили діти з усіх боків. Перед камерою зірковий красень з'явився в коротких сірих шортах і синій футболці, він весело усміхається, дивлячись в об'єктив. Дітки поруч з татом теж не нудьгують, активно позують і усміхаються.

У підписі до фото Роналду написав: "Відчуття, що тебе люблять". Фанати футболіста не залишили без уваги таку милу публікацію, Кріштіану і його діток завалюють компліментами і захопленими коментарями.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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