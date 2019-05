Рок музика: найкрутіші нові пісні тижня, які варто почути

Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими хітами та кліпами, які точно сподобаються. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за кінець травня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою кавер на System Of A Down - Chop Suey від гурту The Animal In Me та свіжий кліп Papa Roach​. Насолоджуйтесь:

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Papa Roach - Not The Only One (Official Music Video)

Waterparks - Turbulent (Visual)

John Floreani - Before The Devil Knows I'm Dead (Visual)

Real Friends - From The Outside (Acoustic)

Real Friends - Composure (Acoustic)

Real Friends - Get By (Acoustic)

Real Friends - Me First (Acoustic)

Plague Vendor - "Prism" (Lyric Video)

WINDRUNNER - Mulan || Oleander (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Mountain Mover - Sunshine (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

ISOTOPES - I Never Should Have Let You In (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Bloom - Cold (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

GRIEF - Burial (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Mayday Parade - Looks Red, Tastes Blue (Official Music Video)

Gold Route - White Knuckles

Woes - Fancy [Official Music Video]

System Of A Down - "Chop Suey" (Cover by The Animal In Me)

Knocked Loose "...And Still I Wander South" Official Music Video

