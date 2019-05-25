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Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Сучасна рок-музика: нові альтернативні треки тижня

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Слухайте рок музику онлайн

Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які точно сподобаються. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за новий тиждень травня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою кавер на новий трек Еда Ширана та Джастіна Бібера від американців Our Last Night. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Ed Sheeran & Justin Bieber - "I Don't Care" (Rock Cover by Our Last Night)
  • The Dangerous Summer - Bring Me Back To Life (Official Music Video)
  • Doll Skin - Empty House (Visual)
  • Mannequin Pussy - "Who You Are" (Lyric Video)
  • HUNNY - "Saturday Night" (feat. Bleached)
  • Hot Water Music - "Denatured" (Full Album Stream)
  • Hot Water Music - "By Any Means" (Full Album Stream)
  • Hot Water Music - "Shake Up The Shadows" (Full Album Stream)
  • Hot Water Music - "Afar and Away" (Full Album Stream)
  • Resolve - Of Silk And Straw (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Foxblood - Kill The Lights (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • BORN OF OSIRIS - Under The Gun (Official Live Music Video)
  • BONES UK - Pretty Waste (Official Music Video)
  • Orchards - Manic (Official Stream Video)
  • HEART OF A COWARD - Ritual (OFFICIAL VIDEO)
  • Solence - Empire of the Sun (Official Lyric Video)
  • Shortly - "Haven" (official audio)
  • Shortly "Mapping" (official video)
  • Billie Eilish - you should see me in a crown - Rock cover by Halocene
  • Flight Paths - Washed Away (OFFICIAL VIDEO)
  • DON BROCO - HALF MAN HALF GOD (OFFICIAL VIDEO)
  • As It Is - The Question, the Answer - Reimagined
  • As It Is - The Handwritten Letter - Reimagined
  • As It Is - The Stigma (Boys Don't Cry) - Reimagined

Читайте також: Жадан і Собаки випустили провокативний кліп, присвячений випускникам: це треба бачити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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