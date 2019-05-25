Сучасна рок-музика: нові альтернативні треки тижня

Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які точно сподобаються. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за новий тиждень травня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою кавер на новий трек Еда Ширана та Джастіна Бібера від американців Our Last Night. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Ed Sheeran & Justin Bieber - "I Don't Care" (Rock Cover by Our Last Night)

The Dangerous Summer - Bring Me Back To Life (Official Music Video)

Doll Skin - Empty House (Visual)

Mannequin Pussy - "Who You Are" (Lyric Video)

HUNNY - "Saturday Night" (feat. Bleached)

Hot Water Music - "Denatured" (Full Album Stream)

Hot Water Music - "By Any Means" (Full Album Stream)

Hot Water Music - "Shake Up The Shadows" (Full Album Stream)

Hot Water Music - "Afar and Away" (Full Album Stream)

Resolve - Of Silk And Straw (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Foxblood - Kill The Lights (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

BORN OF OSIRIS - Under The Gun (Official Live Music Video)

BONES UK - Pretty Waste (Official Music Video)

Orchards - Manic (Official Stream Video)

HEART OF A COWARD - Ritual (OFFICIAL VIDEO)

Solence - Empire of the Sun (Official Lyric Video)

Shortly - "Haven" (official audio)

Shortly "Mapping" (official video)

Billie Eilish - you should see me in a crown - Rock cover by Halocene

Flight Paths - Washed Away (OFFICIAL VIDEO)

DON BROCO - HALF MAN HALF GOD (OFFICIAL VIDEO)

As It Is - The Question, the Answer - Reimagined

As It Is - The Handwritten Letter - Reimagined

As It Is - The Stigma (Boys Don't Cry) - Reimagined

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