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Сучасна рок-музика: нові альтернативні треки тижня
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Популярні та молоді рок-гурти заряджають новими треками та кліпами, які точно сподобаються. Радіо МАКСИМУМ підготувало плейлист нової рок-музики за новий тиждень травня 2019!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою кавер на новий трек Еда Ширана та Джастіна Бібера від американців Our Last Night. Насолоджуйтесь:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Ed Sheeran & Justin Bieber - "I Don't Care" (Rock Cover by Our Last Night)
- The Dangerous Summer - Bring Me Back To Life (Official Music Video)
- Doll Skin - Empty House (Visual)
- Mannequin Pussy - "Who You Are" (Lyric Video)
- HUNNY - "Saturday Night" (feat. Bleached)
- Hot Water Music - "Denatured" (Full Album Stream)
- Hot Water Music - "By Any Means" (Full Album Stream)
- Hot Water Music - "Shake Up The Shadows" (Full Album Stream)
- Hot Water Music - "Afar and Away" (Full Album Stream)
- Resolve - Of Silk And Straw (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Foxblood - Kill The Lights (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- BORN OF OSIRIS - Under The Gun (Official Live Music Video)
- BONES UK - Pretty Waste (Official Music Video)
- Orchards - Manic (Official Stream Video)
- HEART OF A COWARD - Ritual (OFFICIAL VIDEO)
- Solence - Empire of the Sun (Official Lyric Video)
- Shortly - "Haven" (official audio)
- Shortly "Mapping" (official video)
- Billie Eilish - you should see me in a crown - Rock cover by Halocene
- Flight Paths - Washed Away (OFFICIAL VIDEO)
- DON BROCO - HALF MAN HALF GOD (OFFICIAL VIDEO)
- As It Is - The Question, the Answer - Reimagined
- As It Is - The Handwritten Letter - Reimagined
- As It Is - The Stigma (Boys Don't Cry) - Reimagined
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