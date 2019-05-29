Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО

Rammstein випустив кліп Ausländer із зізнанням у коханні (відео 18+)

  • 59
Rammstein - Ausländer, дивитись кліп онлайн - фото 1
Rammstein - Ausländer, дивитись кліп онлайн

Німці Rammstein презентували кліп Ausländer, який знімали в Африці. Новий ролик вже став хітом і продовжує набирати перегляди. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Німецький гурт Rammstein продовжує знімати кліпи на треки з нового альбому "Rammstein", який вийшов у світ 17 травня. Цього разу відео отримала пісня "Ausländer", а зйомки відбувались в Африці. За лічені години кліп зібрав понад 2 млн переглядів та стрімко підіймається у трендах.

На самому ролику можна побачити, як група на надувному судні припливає до острова, де їх зустрічає плем'я аборигенів. Німцям показують місцевість, розважають, а вони, у свою чергу, зізнаються у коханні різними мовами, приміром, німецькою (логічно), англійською, російською та французькою.

Rammstein - Ausländer, дивитись кліп онлайн:

Читайте також: Сучасна рок-музика: нові альтернативні треки тижня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 453
Радянські мультфільми, які шокують своєю відвертістю (18+)
  • 25 травня, 16:42
  • 684
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1498643
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз