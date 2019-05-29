Rammstein випустив кліп Ausländer із зізнанням у коханні (відео 18+)

Німці Rammstein презентували кліп Ausländer, який знімали в Африці. Новий ролик вже став хітом і продовжує набирати перегляди. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Німецький гурт Rammstein продовжує знімати кліпи на треки з нового альбому "Rammstein", який вийшов у світ 17 травня. Цього разу відео отримала пісня "Ausländer", а зйомки відбувались в Африці. За лічені години кліп зібрав понад 2 млн переглядів та стрімко підіймається у трендах.

На самому ролику можна побачити, як група на надувному судні припливає до острова, де їх зустрічає плем'я аборигенів. Німцям показують місцевість, розважають, а вони, у свою чергу, зізнаються у коханні різними мовами, приміром, німецькою (логічно), англійською, російською та французькою.

Rammstein - Ausländer, дивитись кліп онлайн:

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