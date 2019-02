Redmi Go: характеристики найбюджетнішого смартфона

Xiaomi готує до виходу недорогий смартфон під брендом Redmi всього з 1 Гб оперативної пам'яті. Пристрій буде працювати під управлінням операційної системи Android Go.

Відзначається, що смартфон Redmi Go буде оснащений 5-дюймовим LCD-дисплеєм, з роздільною здатністю 1280х720 пікселів і співвідношенням сторін 16:9. До цього надходила інформація, що діагональ екрану складе 5,9 дюйма.

Характеристики Redmi Go

Як і більшість телефонів лінійки Android Go, Xiaomi Redmi Go також буде поставлятися в одному варіанті з 1 ГБ оперативної пам'яті і 8 ГБ вбудованої пам'яті, яка розширюється до 128 ГБ за допомогою карти microSD, для якої передбачений окремий слот. Телефон Redmi Go буде працювати під управлінням Android 8.1 Oreo на основі оптимізованого програмного забезпечення Google Android Go. Це означає, що Redmi Go буде поставлятися з усіма додатками Go, такими як Maps Go, YouTube Go і іншими.

Redmi Go також отримає дві одинарні камери. На задній панелі гаджета є 8-мегапіксельна камера з діафрагмою f/2.0, світлодіодним спалахом. На передній панелі Redmi Go встановлена ​​5-мегапіксельна селф-камера з діафрагмою f/2.0.

