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Представлено смартфон Vivo Apex 2019: 5G, безшовний дизайн і сканер в екрані

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Смартфон Vivo Apex 2019 представили офіційно - фото 1
Смартфон Vivo Apex 2019 представили офіційно / 4PDA

Компанія Vivo представила свій варіант смартфона майбутнього. Новий Apex 2019 отримав унікальний дизайн з безшовним скляним корпусом без будь-яких роз'ємів і кнопок. Також апарат оснастили передовим сканером відбитків пальців, підтримкою 5G і топовими технічними характеристиками.

Ставлячи на перше місце підвищення зручності використання і простоту, APEX 2019 пропонує споживачам поглянути на майбутнє дизайну та технологій смартфонів. Концепція Super Unibody та повноекранне сканування відбитків пальців, серед інших проривних особливостей, роблять APEX 2019 по-справжньому винятковим смартфоном, який демонструє постійне прагнення Vivo до виняткової інноваційності, – зазначив Спарк Ні, старший віце-президент Vivo.

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Смартфон Vivo Apex 2019: - фото 303391
Смартфон Vivo Apex 2019:

Корпус Vivo Apex 2019 – цілісний шматок скла без будь-яких швів між дисплеєм і іншою частиною пристрою. Компанія називає таке рішення Curved Surface Waterdrop Glass. Практично всю передню сторону займає великий екран з тонкими рамками. Завдяки використанню технології Body SoundCasting він виконує роль динаміка – звук передається за допомогою вібрації, виключаючи необхідність створення додаткових отворів у корпусі.

Традиційні фізичні кнопки в пристрої замінені технологією Touch Sence, яка поєднує в собі ємнісні сенсори та датчики тиску. Останні здатні точно визначати силу натискання, а ємнісні кнопки – встановити місце натискання.

Смартфон Vivo Apex 2019: - фото 303394
Смартфон Vivo Apex 2019:

Смартфон також оснащений технологією повноекранного сканування відбитків пальців із застосуванням вбудованих у дисплей сенсорів. Для розблокування пристрою користувачеві достатньо доторкнутися до будь-якого місця на фронтальній панелі. Для спрощення процесу розблокування впроваджена функція Fingerprint Light: коли палець власника наближається до екрана, пікселі в передбачуваній точці дотику автоматично висвітлюються. Крім того, для виведення гаджета з заблокованого стану достатньо торкнутися значка потрібного додатка, щоб одночасно пройти ідентифікацію за відбитком пальця і ​​запустити програму.

Спеціально для Apex 2019 було розв'язане питання обмеженого місця для материнської плати шляхом використання Duplex PCB Design – двостороннього друку плати. Таке рішення дозволяє звільнити місце для розміщення 5G-модулів, роблячи корпус смартфона по-справжньому цілісним.

Смартфон Vivo Apex 2019: - фото 303396
Смартфон Vivo Apex 2019:

Замість звичного роз'єму для зарядки в Apex 2019 використовується MagPort – магнітний силовий порт. Через нього здійснюється як заряд пристрою, так і передача даних при підключенні до комп'ютера.

Смартфон Vivo Apex 2019: - фото 303390
Смартфон Vivo Apex 2019:

Vivo Apex 2019 став першим 5G-смартфоном компанії. Він побудований на базі нового процесора Qualcomm Snapdragon 855 і оснащений 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувачем на 256 ГБ. Також пристрій поставляється з персональним асистентом Jovi AI Assistant.

Смартфон Vivo Apex 2019: - фото 303392
Смартфон Vivo Apex 2019:

Смартфон буде представлений публіці у наступному місяці на заході Mobile World Congress в Барселоні.

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Джерело: 4PDA
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