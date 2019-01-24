У мережі з'явилися фото смартфонів Samsung Galaxy S10 і S10+

У мережу "зливали" безліч шпигунських фото поки ще не представлених флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10 і S10+, але всі вони були не найкращої якості. Тепер же з'явилися якісні живі фото.

Джерело опублікувало відразу кілька світлин Samsung Galaxy S10 і S10+, що дозволяє розглянути прийдешні новинки у всіх деталях з різних ракурсів.

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Нові фотографії підтверджують дизайн новинок і демонструють нам все те, що ми бачили або чули в попередніх витоках.

Живі фото Samsung Galaxy S10 і S10+

Живі фото Samsung Galaxy S10 і S10+

Спереду моделі Galaxy S10 і S10+ відрізняються розмірами екрану і кількістю модулів врізаної в правий кут фронтальної камери (одинарна у звичайного Galaxy S10 і подвійна у більшої версії S10+). За попередніми даними, звичайний Galaxy S10 отримає екран з діагоналлю 6,1 дюйма, а старша модель Galaxy S10 запропонує дисплей розміром 6,4 дюйма по діагоналі.

Живі фото Samsung Galaxy S10 і S10+

Живі фото Samsung Galaxy S10 і S10+

Основна камера в обох версій потрійна з горизонтальним компонуванням модулів. Можливо, по камерах будуть якісь відмінності технічного плану. Наприклад, старша може отримати основний сенсор більш високої роздільної здатності та більш світлочутливу оптику, але, швидше за все, камери повністю однакові.

Живі фото Samsung Galaxy S10 і S10+

Живі фото Samsung Galaxy S10 і S10+

На нижній грані видно (зліва направо) решітку динаміка, роз'єм USB-C для зарядки та передачі даних, а також улюблений багатьма роз'єм 3,5 мм для під'єднання навушників.

Декількома днями раніше ми публікували неофіційні дані про ціни на смартфони флагманської лінійки Samsung Galaxy S10, чия прем'єра відбудеться тільки 20 лютого.

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