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Redemption: дивіться ліричний кліп дуету Hurts

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Дивіться свіжий кліп Hurts на пісню Redemption - фото 1
Дивіться свіжий кліп Hurts на пісню Redemption

Поп-дует Hurts представив музичне відео для нового треку "Redemption", який увійде до альбому "Faith", першої платівки колективу з 2017 року. Його реліз відбудеться 4 вересня 2020 року.

Учасник групи, мультиінструменталіст Адам Андерсон, описав пісню як "ідеальний шторм з усього, що ми робимо добре окремо, – в одну мить наші таланти об'єднуються".

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Hurts – Redemption, дивіться онлайн кліп поп-дуету:

Це пісня про страх і сумніви, – розповідає вокаліст Тео Хатчкрафт. – Вона з'явилася як прекрасний момент ясності під час одного з найбільш проблемних періодів роботи над альбомом.

Текст пісні Hurts – Redemption

I've never felt this far from God
I almost feel like giving up again
In my bones, in my blood
There's a sickness I'd change if I could
But the fire that rages inside me
Erased all the good

Father help me, do you understand?
All my life, I've been a wicked man
Show me mercy and comfort me
I need to find redemption
(I'm just trying to find some)
Redemption
(I'm just trying to find some)
Redemption

I've never been this far from peace
I'm disappearing out of reach again
In my head, in my heart
There's a hollow that's starting to show
It's the poison that fills up the void
And it's taking a hold

Father help me, do you understand
All my life I've been a wicked man
Show me mercy and comfort me
I need to find redemption
(I'm just trying to find some)
Redemption
(I'm just trying to find some)
Redemption

Redemption
(I'm just trying to find some)
(I'm just trying to find some)
(I'm just trying to find some)
(I'm just trying to find some)

Оформити попереднє замовлення на новий альбом групи можна тут.

Нагадаємо, що у травні Hurts представили сингл Voices. Це перша пісня колективу з 2017 року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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