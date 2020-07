Redemption: дивіться ліричний кліп дуету Hurts

Поп-дует Hurts представив музичне відео для нового треку "Redemption", який увійде до альбому "Faith", першої платівки колективу з 2017 року. Його реліз відбудеться 4 вересня 2020 року.

Учасник групи, мультиінструменталіст Адам Андерсон, описав пісню як "ідеальний шторм з усього, що ми робимо добре окремо, – в одну мить наші таланти об'єднуються".

Це пісня про страх і сумніви, – розповідає вокаліст Тео Хатчкрафт. – Вона з'явилася як прекрасний момент ясності під час одного з найбільш проблемних періодів роботи над альбомом.

Текст пісні Hurts – Redemption

I've never felt this far from God

I almost feel like giving up again

In my bones, in my blood

There's a sickness I'd change if I could

But the fire that rages inside me

Erased all the good

Father help me, do you understand?

All my life, I've been a wicked man

Show me mercy and comfort me

I need to find redemption

(I'm just trying to find some)

Redemption

(I'm just trying to find some)

Redemption

I've never been this far from peace

I'm disappearing out of reach again

In my head, in my heart

There's a hollow that's starting to show

It's the poison that fills up the void

And it's taking a hold

Father help me, do you understand

All my life I've been a wicked man

Show me mercy and comfort me

I need to find redemption

(I'm just trying to find some)

Redemption

(I'm just trying to find some)

Redemption

Redemption

(I'm just trying to find some)

(I'm just trying to find some)

(I'm just trying to find some)

(I'm just trying to find some)

Оформити попереднє замовлення на новий альбом групи можна тут.

Нагадаємо, що у травні Hurts представили сингл Voices. Це перша пісня колективу з 2017 року.

