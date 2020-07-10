Після кількох років тиші: Massive Attack випустила міні-альбом Eutopia

Британський тріп-хоп-гурт Massive Attack представив свій новий міні-альбом "Eutopia", який був анонсований напередодні. Джерелом натхнення для релізу з трьох треків стала книга англійського філософа і письменника-гуманіста початку XVI століття Томаса Мора "Утопія".

Кожна композиція з міні-альбому Massive Attack доповнена спеціальним візуальним рядом.

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Одним з продюсерів "Eutopia" виступив засновник колективу Роберт Дель Наджа. Разом з учасниками Massive Attack над альбомом працювали групи Young Fathers і Algiers, а також музикант Сол Вільямс.

Нагадаємо, навесні минулого року Massive Attack стали учасниками проєкту "The Library of Dangerous Thoughts". Для нього вони записали свої невидані треки на пластинки з рентгенівської плівки, щоб підтримати боротьбу з цензурою в мистецтві.

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