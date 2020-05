Фанати чекали кілька років: Hurts випустили сингл Voices

Британський поп-дует Hurts відновив творчість і записав сингл "Voices". Крім того, група запустила свій телеграм-канал, на який підписалися вже понад 8 тисяч осіб. Слухайте сингл на Радіо МАКСИМУМ!

"Voices", перший сингл з 2017 року, розвиває ідеї минулих композицій Hurts і одночасно починає нову лінію творчості Тео Хатчкрафта й Адама Андерсона.

Це пісня про ізоляцію, розпач і манію. Але водночас вона про волю, бажання боротися і силу думки. Вона написана у розпал особистої кризи, а виходить у період, коли весь світ переживає непрості часи. Сподіваюся, ця пісня допоможе знайти надію всім тим, хто зараз бореться з власними демонами, – поділився вокаліст групи Hurts Тео Хатчкрафт.

Hurts – Voices: слухайте новий сингл популярного дуету:

Hurts – Voices, текст пісні і переклад:

Say my name and save me once again

Just say my name

Too far gone

Is this where I belong?

Am I too far gone? (Ay)

I can hear them in my head and I

I can hear them and I want to get 'em out

I can hear them in my head getting louder now

So endlessly

These voices keep on calling me to rise

These voices keep on praying for me

These voices keep on praying for me

I can't stop them now

Each step I take

I make the same mistake

But they scream my name (Ay)

And I know it's wrong to keep marching on and on

But I'm too far gone

I can hear them in my head and I

I can hear them and I want to get 'em out

I can hear them in my head getting louder now

So endlessly

These voices keep on calling me to rise

These voices keep on praying for me

These voices keep on praying for me

I can't stop them now

I keep hearin' them

Hearin' them come

Hearin' 'em voices

I heard them say

I heard them say

I can't stop them now

I can hear them in my head and I (I can't stop them now)

I can hear them and I want to get 'em out

I can hear them in my head getting louder now

So endlessly

These voices keep on calling me to rise

These voices keep on praying for me

These voices keep on praying for me

I can't stop them now

I can't stop them now (Ay)

***

Поклич мене на ім'я і спаси знову.

Просто назви моє ім'я.

Я зайшов занадто далеко, тут моє місце?

Я пропав безповоротно? (Так)



Вони звучать в моїй голові і я,

Я чую їх і хочу від них позбутися.

Я чую, що вони стають голосніше і голосніше.



Нескінченно

Ці голоси закликають мене до повстання,

Голоси шепочуть молитви за мене,

Вони знову і знову моляться за мене.

Їх не зупинити.



З кожним кроком я повторюю старі помилки,

Але голоси викрикують моє ім'я.

Я знаю, що не можна йти далі,

Але я зайшов занадто далеко.



Вони звучать в моїй голові і я,

Я чую їх і хочу від них позбутися.

Я чую, що вони стають голосніше і голосніше.



Нескінченно

Ці голоси закликають мене до повстання,

Голоси шепочуть молитви за мене,

Вони знову і знову моляться за мене.

Їх не зупинити.



Я завжди чую їх, чую їх наближення,

Чую ці голоси.

Я завжди чую їх, чую їх наближення,

Чую ці голоси.

Я завжди чую їх, чую їх наближення,

Чую ці голоси.

Я завжди чую їх, чую їх наближення,

Чую ці голоси.



Я чув їхній спів, чув, як вони співають.

Їх не зупинити.

Я чую їх в голові (і їх не зупинити).

Я чую їх і спрагу від них позбутися.

Але вони стають голосніше і голосніше.



Нескінченно

Голоси закликають повстати,

Голоси моляться за мене,

Голоси і раніше за мене моляться,

І їх не зупинити.

Мені їх не зупинити,

Так.

У найближчі місяці дует випустить і інші нові сингли.

А у своєму телеграм-каналі, який Hurts запустили 4 травня, артисти діляться першими фото і аудіоповідомленнями, присвяченими синглу "Voices". Також у групи з'явилася своя чарт-група для шанувальників, нові повідомлення в якій з'являються майже кожну хвилину.

Нагадаємо, що британська група заявила про себе у 2010 році хітом "Wonderful Life", швидко ставши популярною по всьому світу.

