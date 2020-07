Ці 15 популярних пісень ви чули купу разів, але досі не знаєте, про що в них йдеться

Ви точно чули ці пісні та не раз підспівували виконавцям, а проте тексту й досі не знаєте. Пропонуємо вам ще раз послухати відомі хіти та спробувати розібратись, про що ж у них йдеться. Тільки не хитруйте!

Ні, річ не у знанні англійської, адже навіть "нейтів спікери" часто не розуміють тексти популярних хітів. Просто ми скільки разів чули ці пісні, що навіть не задумувались про їх зміст.

1. Nirvana – "Smells Like Teen Spirit"

Просто визнайте це: крім "хелоу, хелоу, хелоу", ви більше нічого не знаєте.

2. Blur – Song 2

Усі люблять цю пісню... але що відбувається після "ВУ ХУУУ!"?

3. Savage Garden – "Cherry Cola

Досі найкраща пісня про вишневу колу. І досі складно розібрати, про що ж там іще співається.

4. Порядок дівчат у Lou Bega – "Mambo No. 5"

Моніка – точно найвідоміша дівчина, а от імена інших дівчат запам'ятати непросто.

5. Dexy's Midnight Runners – "Come On Eileen"

ДУ РА ЛЮ РА ДУ РА ... бла-бла ... КАМ ОН АЙЛІН!

6. Nelly Furtado – "Promiscuous"

Те відчуття, коли намагаєшся підспівувати, але потім усвідомлюєш, що насправді не знає жодного слова.

7. LFO – "Summer Girls"

Щось про цукерки Fun Dip, майки з іменем баскетболіста Ларрі Берда (33), компанію Abercrombie & Fitch та сонети Біллі Шекспіра.

8. Fergie – "Fergalicious"

Цю пісню важче вивчити, ніж ви думаєте. Соу делішис!

9. Neil Diamond – "Sweet Caroline"

Зізнайтесь, ви ніколи не вслухались у слова, хоча завжди похитувались у ритм.

10. Партія Крістіни Агілери в "Lady Marmalade"

Ок, Ґугл, що співає Агілера, крім "More, more, MOOAOREIORUAOSDFIASDF988879897498234978324789324%%%"?

11. Rihanna – "Work"

Навіть попри те, що Рі співає досить повільно, ми розбираємо лише "ворк, ворк, ворк".

12. Michael Jackson – "Thriller"

Сумно, але правда. Як би ви завзято не танцювали під хіт Джексона, підспівати ви йому не зможете.

13. Fall Out Boy – "Sugar, We're Goin Down"

"idkidkidkidk cock it and pull it!". І все.

14. Los Del Rio – "Macarena"

Ви чули це 10000 разів та напам'ять знаєте танець, але не слова.

15. Crazy Town – Butterfly

Максимум, що ви можете повторити, це приспів.

