Гітарист Queen зіграв для австралійської коали: миле відео

Британський музикант Брайан Мей розважив тварину, яку врятували від пожеж в австралійському штаті Квінсленд. Насолоджуйтесь разом із нами грою гітариста легендарних Queen.

Відео з сольним "концертом" Мей виклав на своїй сторінці в інстаграмі.

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Гітарист Queen розповів, що коалу звуть Ведмідь (англійською Bear). Зараз вона перебуває в одній з ветеринарних клінік міста Брісбен, штат Квінсленд.

Ветеринари роблять неймовірну роботу, дбаючи про тих, хто вижив у страшних пожежах у Квінсленді. Вони потребують нашої підтримки, – написав гітарист.

Брайан Мей є засновником фонду Save Me, який займається захистом тварин від жорстокого поводження. Брайан є переконаним вегетаріанцем.

Нагадаємо, що 113 видів тварин Австралії потребують екстреної допомоги. Список склала урядова експертна група. До нього увійшли види тварин, популяції яких істотно зменшилися, а середовище проживання було знищене лісовими пожежами.

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