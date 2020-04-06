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Карантин Коронавірус

Пісні про коронавірус, які підкорили мережу: карантинний плейлист

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Пісні про коронавірус, які підкорили мережу: карантинний плейлист - фото 1

Коронавірус відправив на карантин майже всіх, зокрема – представників шоу-бізнесу. Та вони навіть удома продовжують випускати пісні, а однією із тем їхньої творчості є COVID-19. Слухайте найпопулярніші карантинні треки!

Coronavirus song

Одна з найперших вірусних пісень про коронавірус (перепрошуємо за тавтологію). Веселий трек уже охрестили сучасною "Макареною"! Підкорив мережу й відеоряд із медсестрами, що танцюють під мексиканський хіт. Це ще раз нагадує нам, що потрібно дякувати всім лікарям за їхню працю.

До теми: Карантинні версії популярних українських хітів

The song of corona virus

У коронавірусному кавері на пісню "Hello darkness my old friend" закликають боротися з вірусом і дають поради, як захистити себе. Звучить доволі драматично, але зате запам'ятовується:

Coronavirus Rhapsody by Queen | COVID-19 Karaoke

Ще один кавер, цього разу на хіт Queen – "Bohemian Rhapsody". У ньому йдеться про те, що чекає всіх порушників правил карантину. Залишатись удома справді важливо, інакше:

WASHING HAND SONG

В'єтнамський анімований ролик у грайливій формі розповідає, що робити, аби не підхопити COVID. Відео вже зібрало понад 30 мільйонів переглядів та навіть спричинило танцювальний челендж. Долучайтеся і ви, але не забувайте, що головне – мити руки з милом!

Yofrangel – CORONA VIRUS

Трек домініканського співака Дембоу Йофрангеля також став вірусним. Виконавець закликає слухачів "tápate la boca" (прикрити рот), щоб не заразити інших. А ще ця пісня відмінно підходить для домашньої вечірки (але друзів та рідних запрошувати не можна!).

Tom MacDonald – Coronavirus

Ну куди ж без репу! Пісня канадського виконавця геть не радісна, але при цьому життєствердна. Том закликає усіх людей об'єднатись у боротьбі з вірусом та в жодному разі не здаватися. Співак доречно нагадує просту істину: рано чи пізно все буде гаразд.

ПТП – Карантин

Український реп також не пасе задніх. Одним із перших на пандемію відреагував Потап, який закликає людей не сумувати, адже карантин закінчиться і все налагодиться.

MOZGI – No Hugs No Kisses

Встиг Потап заспівати про карантин й англійською, представивши трек із гуртом MOZGI. При цьому виконавці започаткували у соцмережах карантинний челендж "No Hugs No Kisses". Під запальну пісню можете потанцювати й ви, а от з обіймами та поцілунками зачекайте до завершення пандемії.

Marcelle – #CORONAVIRUS

Не відстають від своїх колег й українські реперки: хіп-хоп виконавиця Marcelle випустила трек, у якому нагадує: "Мийте руки, су*и, з милом". Детальна інструкція в пісні:

ЯЦИШИН – КОРОНАВІРУС

"Корона в твоїй голові – це справжній вірус. Не знаю, чи лічиться, чи ні", – співає прикарпатець Назарій Яцишин, порівнюючи кохання з коронавірусом у дуже нав'язливій пісні:

А яка пісня стала гімном вашого карантину? Пишіть у коментарях!

Це цікаво: Українські хіти, які насправді описують карантин

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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