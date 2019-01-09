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Професор і безумець: трейлер фільму з Мелом Гібсоном і Шоном Пенном

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Професор і безумець: дивитись трейлер фільму онлайн: - фото 1
Професор і безумець: дивитись трейлер фільму онлайн:

У мережі з'явився офіційне промо фільму "Професор і безумець", де головні ролі виконали Шон Пенн та Мел Гібсон. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Нарешті вийшов офіційний трейлер до стрічки "Професор і безумець" (The Professor and the Madman), прем'єра якої запланована в Україні на 6 червня 2019 року.

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Сюжет фільму розповідає про творців Оксфордського словника – військового хірурга Вільяма Честера Майнора та професора Джеймса Мюррея. Ролі головних персонажів виконали Мел Гібсон Та Шонн Пенн. До слова, стрічка базується на книжці Саймона Вінчестера "Учитель та безумець: Історія вбивства, шаленства і створення Оксфордського словника англійської мови". Ще у 20 років тому Гібсон викупив права на екранізацію історії, однак лише невдовзі можна буде побачити результат.

Професор і безумець: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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