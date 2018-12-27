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Black Mirror: Bandersnatch: несподіваний трейлер фільму
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У мережі з'явився перший трейлер до загадкового фільму Black Mirror: Bandersnatch від творців майже однойменного серіалу "Чорне дзеркало". Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Стрімінговий сервіс Netflix показав перший повноцінний трейлер до стрічки "Black Mirror: Bandersnatch", прем'єра якої запланована на 28 грудня 2018 року на сайті порталу.
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Деталі сюжету досі у таємниці, щоправда, ходять плітки, мовляв, фільм "Чорне дзеркало" є інтерактивним та триває 312 хвилин (5 годин і 12 хвилин). Відомо, що події розгортатимуться у 1984 році навколо молодого програміста, який створює фентезі-гру. Але щось йде не так, і вся реальність здається не такою вже й реальною.
Чорне дзеркало: Bandersnatch, дивитись трейлер фільму онлайн:
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