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Black Mirror: Bandersnatch: несподіваний трейлер фільму

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Чорне дзеркало: Bandersnatch, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Чорне дзеркало: Bandersnatch, дивитись трейлер фільму онлайн / IndieWire

У мережі з'явився перший трейлер до загадкового фільму Black Mirror: Bandersnatch від творців майже однойменного серіалу "Чорне дзеркало". Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший повноцінний трейлер до стрічки "Black Mirror: Bandersnatch", прем'єра якої запланована на 28 грудня 2018 року на сайті порталу.

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Деталі сюжету досі у таємниці, щоправда, ходять плітки, мовляв, фільм "Чорне дзеркало" є інтерактивним та триває 312 хвилин (5 годин і 12 хвилин). Відомо, що події розгортатимуться у 1984 році навколо молодого програміста, який створює фентезі-гру. Але щось йде не так, і вся реальність здається не такою вже й реальною.

Чорне дзеркало: Bandersnatch, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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