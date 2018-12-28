Дивіться трейлер мелодрами від продюсера Ла-Ла Ленд

У мережі з'явився трейлер нової мелодрами За мрією від продюсера Ла-Ла Ленд Фреда Бергера.

У головній ролі в картині За мрією знялася актриса Ель Феннінг, відома за фільмами Красуня і чудовисько та Фатальна спокуса.

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За сюжетом фільму, дівчина на ім'я Файолет живе на фермі з батьками, а у вільний час підробляє офіціанткою в місцевому кафе. Вона любить співати, проте ніколи не виступає перед великою публікою. Одного разу почувши спів дівчини, оперний співак Влад переконує її взяти участь у пісенному реаліті-шоу. У підсумку, життя героїні докорінно змінюється. Режисером фільму став Макс Мінгелла, що знявся в серіалі Розповідь служниці. У зйомках також взяли участь Ребекка Холл, Міллі Брейді і Клара Ругаард.

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