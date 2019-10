Привітання з Хеловіном 2019: прикольні вірші, смс, проза і картинки

Найкращі привітання з Хеловіном 2019 на українській мові – у нашій добірці! Обирайте прикольні поздоровлення у прозі, віршах та смс, а також моторошні картинки і листівки, які подарують атмосферний настрій вашим друзям.

Свято Halloween в Україні та світі відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. У цей моторошний та водночас веселий день важливим атрибутом є не тільки яскраві образи, а й прикольні привітання.

Тисніть на розділ, який вас цікавить, та обирайте побажання на свій смак:

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Хеловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

Хелловін ми зустрічаєм,

Знову в місті маскарад,

В гарбузі ми вирізаєм

Пару дірок – усі в ряд.

Нехай гноми й упирі

Обминуть твою родину,

А злі відьми на мітлі –

Враз візьмуть і просто згинуть!

З Хеловіном всіх вітаю,

Й не заснути я бажаю!

Ти в цей вечір не забудь

Вікна й двері відімкнуть.

Прийде товстий чорний кіт,

Полоскоче за живіт,

Будем гарно святкувати,

Буде Дракула літати,

Франкенштейн зайде у двері,

Хтось завиє поруч в сквері,

Зомбі в щічку поцілує,

Гарна Відьма зачаклує!

Цілу ніч і аж до ранку

Будуть гості і гулянка!

Сьогодні, на тридцять перше жовтневе число,

В твоє житло увірветься зле Зло!

Не бійся, не лякайся, не кричи й не страждай,

Шампанським й цукерками ти гостя пригощай.

Коли воно, наситившись, погасить свічки,

Ти йому тихенько під маску загляни.

Танцюй, співай і захоплення не ховай -

Під маскою кривавою, звичайно, буду я!

В дивне свято Хеловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Всі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякатимуть людей,

Не знайомих і гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

З Хеловіном всіх вітаю,

За мітлою поспішаю!

Наряджайтеся страшніше,

Разом буде веселіше!

Маску сатани вдягайте,

І скоріш усіх лякайте.

Помаранчевий гарбуз,

Фіолетовий картуз,

Музика готична враз,

Приведе усіх в екстаз!

Маскарадний карнавальчик,

Карнавальний маскарад,

Навкруги нас балаганчик,

Надягайте свій наряд!

З Хеловіном ми вітаєм,

Хай і далі вам щастить,

Вам розважитись бажаєм,

Хай вночі ніхто не спить!

Привітання з Хеловіном на англійській мові

Trick or treat, trick or treat,

Give us something good to eat.

Give us candy, give us cake,

Give us something sweet to take.

Give us cookies, fruit and gum,

Hurry up and give us some.

You had better do it quick

Or we'll surely play a trick.

Trick or treat, trick or treat,

Give us something good to eat.

Короткий вірш англійською

I see that you're full of fear -

The Pumpkin spreads its awful arms ...

Congratulations, my dear:

Halloween comes! Halloween comes!

Привітання з Хеловіном англійською мовою

Нечесть різна в нас гуляє

У цей день і тут, і там.

І тебе я теж вітаю,

Ти заходь, цукерки дам!

Ти зроби ліхтарик Джека

Й спати в ліжко не лягай,

А ходи по місту сміло,

Й навкруги усіх лякай.

Смійся гарно й веселися,

Тільки з ніг ти не валися!

У цю ніч пісні співай:

Хоч – кричи, хоч – завивай!

Бажаю з відьмою випити пива

І з чортом станцювати красиво,

Вампіра в губи поцілувати.

А головне – всіх налякати!

За маскою потрібно сьогодні сховатись

І в чудо-юдо гарненько убратись,

Щоб всіх чудовиськ налякати,

І злих духів назавжди прогнати!

Відьми, зомбі, упирі

Сьогодні біля дверей твоїх

Будуть солодощі просити.

Не забудь їх пригостити!

Ми лахміття одягаєм,

І навколо всіх лякаєм,

З Хеловіном вас вітаєм,

Духів добрих вам бажаєм!

Хай ліхтарик променистий

Розжене в житті все зло.

Дай вам Бог думок лиш чистих,

Щоб завжди у всім везло!

Cьогодні ніч у на така,

Всьому гарбуз є голова!

Сьогодні ніч великих змін,

Це – Хеловін, це – Хеловін!

Вітання на Хеллоуїн

Вітаю з Хеловіном! Бажаю тобі сьогодні вибрати найстрашніший костюм, щоб всі негаразди злякалися й ніколи до тебе не наближалися. Залиш страхи тільки для хелловінських масок і веселися на максимум!

У жахливо веселу ніч Хеловіна я вітаю тебе і бажаю провести цей час весело і незабутньо! Не смій нудьгувати і тим більше чогось побоюватися, адже сьогодні найфантастичніші створіння не проти стати твоїми друзями, і я серед них - перш за всіх!

З Хеловіном! Нехай світять яскравіше ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і погань від рідних домівок. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай всі солодощі сьогодні будуть ваші!

Вітаю з Хеловіном і хочу побажати, щоб цей вечір запам'ятався веселими емоціями і яскравими фарбами, милими усмішками і щасливим сміхом, добрими жартами і захоплюючими пригодами, грандіозними перевтіленнями і гарячими танцями!

З Хеловіном! Бажаю не приховувати страхів, веселитися до втрати свідомості, сміятися до сліз, танцювати до запаморочення, дістати всіх скелетів з шафи, бути страшно красивою істотою та принести в жертву гарбуз. Потворної удачі і кошмарного везіння!

Якщо чорна кішка попросить тебе не переходити їй дорогу, а Гарбузовий Джек попросить закурити, не дивуйся - адже сьогодні веселий Хеловін! Я вітаю тебе і бажаю повеселитися в цю ніч так, щоб весь рік від вражень спалося солодко і міцно!

Ти вже не дитина і не боїшся темряви, але в ніч Хеловіна я раджу тобі бути обережнішим і ввімкнути ліхтарик... Зі святом тебе!

В ніч Хеловіна не потрібно нічого боятися, адже якщо до тебе на чашечку чаю загляне вампір, то тільки для того, щоб передати від мене привіт!

***

Привіт! Мене викрали з затишного дивана і закрили у фортеці, тут сам князь Дракула і він запрошує тебе до себе на бал! Втім, сиди, не поспішай! Ми самі встигнемо заглянути до тебе до світанку... Вітаємо з Хеловіном! Веселися до упаду, але не здумай зімкнути очі до світанку!

