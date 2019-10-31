Макіяж на Хелловін 2019 для дівчат і хлопців в домашніх умовах

Макіяж на Хелловін – невіддільна частина образу та костюмованої вечірки! Підготували ідеї, як у домашніх умова зробити хеловінський макіяж для хлопців та дівчат швидко і без зайвих зусиль.

Хеловін – це єдине свято, у які дівчата хочуть бути не просто красивими, а моторошно прекрасними. Хлопці також не виняток, адже вони мають можливість перевтілитись в героїв улюблених фільмів та ігор, не боячись бути висміяним.

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Щоправда, чим менше часу залишається до Дня святих, тим важче знайти круті ідеї для макіяжу. Радіо МАКСИМУМ допоможе вразити друзів та знайомих та покаже, як можна себе розмалювати навіть в домашніх умовах!

Для більшості з цих варіантів не потрібно бути геніальним візажистом та мати спеціальний грим – достатньо звичайної косметички.

Макіяж на Хелловін 2019 для дівчат

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Як зробити макіяж для Хелловіну в домашніх умовах

Хочете зробити моторошний макіяж самостійно? У цьому допоможуть блогери, які діляться своїми лайфхаками, як ефектно перетворитись у когось страхітливого без професійних засобів. Представники обох статей приміряються різні образи, які можуть підійти під будь-який типаж. Для більшості луків знадобиться не лише косметика, а й вата, клей, фарби, мотузки та подібні дрібниці.

А так доволі швидко перевтілитись, якщо часу немає, а під рукою лише базова косметичка:

А так можна перетворитись у юну героїню "Сімейки Адамсів":

Цю підбірку образів та макіяжів зможе повторити кожен, не витрачаючи багато часу та зусиль:

Мріяли коли-небудь перетворитись у справжню мумію або фанатіли від однойменних фільмів? Цей хлопець має власну підбірку особливих образів до Хелловіну, які зможе повторити кожен!

А як вам зомбі-задрот?

Костюми на Хелловін 2019: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей

Поради, як розмалюватися на Хелловін

Більшість ідей, які можна втілити у життя на Хелловін, потребують того, щоб ваша шкіра або була дуже блідою, або мала певний колір. Для цього достатньо взяти пудру або тональний креп та змішати їх з тінями потрібному кольору.

Важливо також пам'ятати про основу під макіяж на Хелловін. Зважаючи на кількість гриму, який має витримати ваше обличчя, потрібно обрати хороший зволожуючий крем або професійну основу. Це не лише допоможе поберегти шкіру, а зробить мейкап стійкішим.

Саме після основи вже можна наносити отриману масу з тонального крему чи пудри на обличчя, а опісля додавати криваві чи чорні деталі завдяки помадам, олівцям та тіням.

Ще однією родзинкою майбутнього образу можуть стати лінзи. Завдяки величезному вибору кольорів, можна знайти будь-який під своє амплуа. Також серед додаткових аксесуарів може бути перука, приміром, довге чорне волосся чи якогось екстремального кольору.

Також дівчата приділяють не меншу увагу ще й манікюрю, який частенько відповідає не лише образу, а й кольоровій гамі макіяжу. Гострі нігті, манікюр з ефектом капель крові, які стікають, накладні довгі нігті – на смак кожного.

Ідеї гриму на Хеловін для хлопців

Хто сказав, що лише дівчата можуть розмалюватися на Хелловін? Ці хлопці показують, як перевтілитись у будь-кого. До слова, декому достатньо вдягнути костюмчик супермена та зробити грайливе пасмо, або ж переодягнутись у ботана, як це зараз модно.

Можна обрати яку-небудь креативну чи буденну професію, реальну людину чи вигаданого персонажа та приміряти на себе їхні ключові речі.

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