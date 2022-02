Повний останній виступ The Beatles вперше показали у мережі

"Концерт на даху" гурту The Beatles, записаний у січні 1969 року, вперше розміщено на стрімінгових сервісах повністю. Слухаємо разом!

Виступ став останнім живим перфомансом в історії гурту. Цей захід легендарна четвірка не анонсувала, але як тільки гурт почав виконувати свої пісні, зібрався натовп народу, пише billboard.

Однак місцеві жителі, не оцінивши сюрпризу, викликали поліцію. Після того, як правоохоронці забралися на дах, гурт завершив свій концерт. Він тривав 42 хвилини та знімався на відео. До нової платівки увійшли всі записані дублі, включаючи три версії треку Get Back та дві версії пісні I've Got a Feeling. Декілька композицій з цього концерту були включені в альбом Let It Be, випущений у 1970 році.

Архівні кадри з концерту на даху можна побачити у документальному фільмі The Beatles: Get Back, який зняв режисер Пітер Джексон, автор трилогії Володар перснів. Новий фільм присвячений запису останньої платівки The Beatles.

