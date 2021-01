Як відпочивали The Beatles до всесвітньої слави: рідкісні фото

The Beatles / gettyimages

Сьогодні, 16 січня, меломани відзначають Всесвітній день The Beatles! Ще до того, які півсвіту підкорила музика The Beatles, цей британський колектив відпочивав в Іспанії з другом-фотографом Клаусом Форманом. Дивіться, як це було.

Тепла подорож у 1963 році почалася з сімейної вілли Формана (Klaus Voorman) у Тенерифі, куди приїхали Рінго, Джордж та Пол. Хто ж знав, що через кілька тижнів їхній перший альбом "Please Please Me" очолить британський хіт-парад і почне збирати шанувальників у різних куточках планети.





"Коли я з ними познайомилися, вони були волохатими хлопчиськами з Ліверпуля. Мій батько побудував віллу на узвишші, і я жив з ним упродовж семи місяців. Пол написав мені листа, в якому запитав, чи можна їм приїхати в гості. Все було настільки просто", - згадує фотограф.





Попри те, що The Beatles були невідомими в інших країнах, Форман одразу ж зрозумів, що вони особливі, адже їхнє звучання не мало аналогів.



"Я ніколи не забуду, як увійшов в клуб і почув цей звук. Я ніколи не чув нічого подібного раніше. Я повертався щоночі і набрався сміливості, щоб заговорити з ними. З того часу ми друзі", - поділився він.

